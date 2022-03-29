【戀上外傭】18歲仔愛上23歲菲傭姐姐　開通港爸讚靚女乖巧︰唔介意佢做新抱

▲ 一名港爸分享其18歲兒子愛上自己聘請的23歲菲傭姐姐，但他不介意姐姐將來成為新抱。

不少港媽擔心丈夫出軌，只聘請樣貌平實、較年長的外傭；有家庭不介意聘用年輕貌美的，卻引來血氣方剛的兒子垂青。一名港爸在網上發文徵詢意見，指其18歲兒子告訴他，愛上了23歲的菲傭姐姐，不知道如何開口示愛，港爸聞言大表支持，只是擔心姐姐有否男朋友。

該名港爸在facebook群組「香港僱主討論區（外傭/鐘點/陪月/本地ee）」分享道，他的18歲兒子早前主動告訴他，「佢鍾意咗工人姐姐，唔知點開口好，應唔應該暗示俾工人姐姐聽？」港爸讚揚該名23歲菲傭姐姐的條件不錯。

幾靚女㗎，唔講以為佢係越南人，人品我暫時見到都ok，我覺得佢幾乖女，話頭醒尾，同埋都有啲學歷㗎。

港爸續解釋，聘請該名姐姐並非為照顧兒子，主要是執屋、打掃花園的花草樹木。而自己的太太都是泰國人，兩夫妻也不介意姐姐成為未來新抱。他知道姐姐未婚、沒有子女，但不知道她有沒有男朋友，「我都要同佢傾下睇下佢鍾意咩男仔」。

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有網民認為港爸很開通，兒子樂於與他分享感情事，港爸分享父子的相處之道，「我哋好friend㗎！由細到大都俾佢自由發揮，陪佢玩陪佢傾偈」。他又形容兒子不是一名宅男，「好陽光，都多女仔埋身㗎」！

提醒兒子做好避孕

他目前最想知道姐姐對兒子的心意如何，倘若兩人真的走在一起，為免尷尬，他可以聘請另一位外傭，目前該名姐姐只剩下一年合約，「都有同個仔講過呢個問題，不過如果佢真係鍾意都冇問題，最多請佢做其他嘢」。有網民直言兩人或許已發生關係，港爸反而認為更好。

如果係咁即係我唔使擔心！咁我有教佢性知識嘅，以我所知佢都唔係處男，咪做好避孕囉！我後生嗰陣都十四五拍拖啦，我個仔有拍過拖㗎！

有網民也分享見過鄰居的工人原本是照顧老人家，後來卻變成新抱，「冇俾人工但有事要顧埋佢鄉下堆親戚囉」；另有網民提議港爸私下搜尋姐姐的社交平台，了解更多她的背景，也不宜太快撮合他們，「到佢再識到新朋友或同學時，又有機會鍾意第二個女仔」。

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責任編輯︰王明芳