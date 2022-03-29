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【大S再婚】前奶奶張蘭騷全家福被指抽水　張蘭不捨大S：她永遠是我的媳婦

娛樂 13:24 2022/03/29

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張蘭又談論大S？

台灣女星大S（徐熙媛）與舊愛、韓國組合「酷龍」成員具俊曄，於昨日（3月28日）在台灣完成結婚登記手續，大S並透過經理人發聲明親證兼感謝大家祝福。

大S自宣布結婚以來，前奶奶張蘭卻動作多多，不時在網上談論大S與兒子汪小菲。日前，張蘭又再次發功。

大晒全家福難捨大S

張蘭突然拿出自傳《我的九條命》，晒出自己在書內的舊照，更大晒全家福，當中見有大S和小菲以及孫仔孫女的合照，又透露小菲家中還有很多全家福照片。

她期間更不時提到與大S的相關點滴，又大讚孫仔和孫女，還表示全家人在一起很幸福，期間張蘭更講到眼紅紅，很感慨地說：「人一定要知足，懂得珍惜。」還透過直播隔空向孫仔和孫女表示：「不要通過媒體了解奶奶！」

隨後，她又留言表示自己和大S沒有任何恩怨，並指大S在其心中佔一重要位置：「在我心中她永遠是我的兒媳婦兒」。

【大S再婚】張蘭直播發火爆兒子離婚主因　汪小菲改回婚前名字取消關注大S

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網民狠批張蘭的行為

由於大S與小菲一直來都好保護子女的私隱，在社交平台上公開合照和全家福時大多都會以圖案遮着孩子的正面，或只是騷出背影照，如今張蘭大方公開合照，令大批網民狠批張蘭此舉只是想吸引大家注意，並抽大S水。

不少網民都希望她能放過自己，放過大S，低調送祝福，不要再在網上談論大S和小菲的話題。

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S媽願見具俊曄

另外，近日有指S媽因不想再理會女兒的事，更不惜在社交平台寫下「我將會離開煩人的地方。」，在昨日更無法搜尋其社交網專頁。 

不過據知S媽透過媒體表示只是單純抒發心情，並指會在疫情穩定後再約女婿具俊曄吃飯。

至於小S出席活動時談到媽媽，她澄清母女關係並未像媒體所形容，已經到了破口大罵的程度，大S與媽媽吃過飯後已經和好。

撰文 : TOPick柴犬出動

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