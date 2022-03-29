【謀居屋陰招】兒子勸公屋父母綠表抽居屋　借出私樓住疑企圖趕走兩老霸屋

▲ 有兒子勸父母用公屋抽居屋，事成後他將居屋自住，再借出自己私樓供兩老住。

香港樓價高企，想擁有自己的物業談何容易。日前一名網民於網上討論區指出，有長輩的兒子屢勸父母用公屋抽居屋，事成後他將居屋自住，再借出自己私樓供兩老住。這個舉動表面看似孝順，但有網民質疑兒子企圖趕走父母霸屋。

平日呼喝父母突然孝順

該名網民昨日（28日）於「親子王國討論區」，以「個仔叫父母交公屋用綠表抽居屋」為題發帖文。他分享一名長輩的兒子以孝順、想父母住得好為由，勸兩老以綠表途徑申請由公屋換居屋，而他負責供樓。不過，兩老拒絕了，其後兒子仍一直勸他們。樓主解釋︰

佢本身自己有樓嘅，想將父母換到嘅居屋攞嚟自住，將自己間私樓俾父母住，私樓就當投資。

樓主問網民如果他們是這位長輩，又是否願意抽居屋。他補充，長輩還有其他子女，而這個兒子平日經常呼喝父母，卻突然孝順，有感兒子遲早會將給父母住的私樓賣出。

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網民︰臨老俾個仔趕出街

網民意見不一，不少人反對兩老用公屋抽居屋。因為以兒子平日對待父母的態度來看，不見得他是為父母著想，而是考慮自己的利益，似是圖謀不軌，想強佔居屋自住，又擔心兩老的子女日後爭產。

有網民表示，「平時對父母唔好，點會突然咁孝順」、「點知會唔會臨老俾佢趕出街」、「到時住佢私樓就好似寄人籬下」、「表面好孝順，心裡在計算」、「長輩但求安居，住慣咗重新適應非易事」。

另一方面，有網民覺得既然居屋是父母名下，兒子肯供樓也未嘗不可。有人留言「只要仔女自己供得掂就可以」、「居屋寫父母名，父母走後留俾佢」，反而擔心兒子沒能力供樓。

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責任編輯︰王明芳