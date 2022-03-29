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【企圖自殺】深水埗富昌邨男子墮樓不治　單位內曾揮刀及扔雜物

社會 12:29 2022/03/29

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富昌邨。（黃傑偉攝）

深水埗有人墮樓，一名男子危站窗外，其後墮下於平台，當場證實死亡。

事發在富昌邨富萊樓，警方今日（29日）早上9時2分接獲保安報案，指一名約70歲男子在單位內揮刀及將衣物拋出窗外，警方和消防員到場，發現男子情緒激動，其後更爬出窗外，不時做出危險動作，一時坐於晾衫架上，一時緊握晾衫架左右移動，隨後談判專家亦到場協助。消防在樓下展開救生氣墊，惟男子最後飛墮平台，當場不治。

警方稱，正調查男子墮樓原因。

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生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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記者：余思嵐、黃傑偉

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