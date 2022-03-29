【神隊友】港爸全天候照顧確診老婆8日　自嘲「小春子」陪娘娘傾偈斟茶遞水

▲ 有名人夫化身「小春子」，悉心照顧確診老婆娘娘8日至康復。

本港第五波疫情，染疫人數有回落但依然高企。有名港男跟太太、細女及外傭同住，早前太太快測呈陽性，港男將女兒交予外傭照顧，他就主力照顧染疫妻，自嘲化身「小春子」為「娘娘」斟茶遞水陪傾偈，確診8天期間，全方位悉心照顧老婆身心靈健康。

人夫照顧染疫妻展開隔離作戰

該名港男周六（26日）在連登討論區，以「老婆中左，8日隔離作戰真係攰」為題發帖文，分享如何照顧確診老婆，看似大呻辛苦，但實際在字裡行間大晒夫妻恩愛，令不少網民大讚好甜蜜。

在一星期多前，老婆發覺不適自行用快速測試包檢測呈陽性，「撩鼻有淡淡地兩條線」，一家人即刻進入作戰狀態，港爸希望保住女兒及外傭不要確診。為了準備好居家隔離，他趕去買急凍食物，回來整理房間，騰空一間房開床，讓女兒跟外傭睡同一房間，事主跟太太就分開睡，並繼續在家工作。隔離期間，事主很警剔，

每日睇住一大一細有無唔舒服，斟茶遞水侍候娘娘，佢又勁咳，我哋都戴住口罩，每次入完佢間房出嚟都要洗手消毒，基本上姐姐照顧阿女起居，我就照顧娘娘，衫要分開洗、涼要分開沖，費事惹到姐姐同阿女。

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視病妻為「娘娘」般服侍

樓主將病妻形容為高高在上的「娘娘」，他指自己時而變成太監「小春子」，時而變成宮女，總之時刻照顧太太，對抗新冠肺炎病毒，而他本著跟老婆困獸鬥、預自己也染疫的心態，認為「反正晚晚一齊瞓預咗自己中」，全心全意服侍老婆。

雖然老婆很快無病徵，但之後隔離幾日嫌悶， 在第6至7日快測仍是兩條線，她曾發脾氣「當堂媽媽叉叉」，很想外出，老公就要氹太太，陪傾偈解悶。

我又要化身宮女陪傾偈。結婚咁耐我哋通常都係pillow talk ，好少坐喺度傾。講下阿女讀書、講下大家童年，又諗以前啲女人大門都唔出得有咩做，每日開完會之後就陪娘娘傾偈解悶。

小別勝新婚 夫妻更恩愛

期間，他們擔心女兒及外傭，會離遠看看工人姐姐和女兒，等姐姐報告阿女沒發燒才安樂。在24日（上周四），太太康復及完成隔離，老公有感「終於出關，我終於唔使點再做小春子」！他心甘情願地說「我咁嘅款佢都肯嫁，而家算係補數啫」。另外，太太康復後，他倆像小別勝新婚，這兩天相當痴纏恩愛。

最後，陪足太太8日的樓主、女兒和外傭也沒有染疫。他指是次經歷很深，夫妻及親子關係大增，「除咗close，阿女就最爽，佢未試過連續咁多日，幾個大人喺同一間屋度同佢一齊，佢跑來跑去勁開心，周圍搵人講嘢」。

網民大讚好老公好爸爸

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責任編輯︰王明芳