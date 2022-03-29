【疫下交通】運輸署要求79條巴士線恢復服務　61條線繼續暫停至4月10日

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政府部門將會由4月1日起逐步恢復公共服務，以期於4月21日起大致恢復正常公共服務。運輸署今日（29日）表示，隨着專營巴士公司的車長缺勤情況有所改善，在審視各專營巴士公司新一輪調整服務申請時，經考慮了最新的車長缺勤情況、乘客量的下降幅度、載客率、可供乘客使用的替代公共交通服務，以及巴士公司資源的有效調配等因素後，要求各專營巴士公司恢復早前獲批准暫停服務140條路線中79條路線的服務。獲准維持班次調整的日間路線，其繁忙時段的班次調整幅度一般最多延長不超過10分鐘，而延長後的班次間距時間一般不會超過30分鐘。



另外，為配合政府仍然實施的社交距離措施以遏制疫情在社區擴散，以及為應對乘客需求下降，運輸署批准九巴、新巴、城巴、龍運巴士及新大嶼山巴士在3月31日至4月10日期間繼續調整服務，包括暫停共61條路線，當中大部分是繁忙時段提供額外班次的輔助路線，以及只在假日提供的特別郊遊路線和通宵路線服務，這些路線都各有其主要路線或有適當的替代公共交通服務供乘客使用。



此外，主要服務旅客、前往陸路口岸和機場的路線，因應早前實施的入境防疫抗疫措施，已獲批服務調整作有限度服務或獲准暫停服務。

有關服務調整的詳情，可瀏覽巴士公司網頁的公布︰

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責任編輯：郭詩詩