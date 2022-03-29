【有種老闆娘】可嵐為囝囝進軍飲食界　單親媽媽曾打5份工養家

▲ 《有種老闆娘》

《有種老闆娘》由可宜主持，本星期邀請了可嵐、吳日言、鄧洢玲等擔任嘉賓。今晚播出的一集就有可嵐，作為單親媽媽的她，由歌手進軍飲食界，搖身變成私房菜及日式餐廳的老闆娘，箇中原因跟兒子尤俊有莫大關係。

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開日式餐廳全因囝囝

可嵐表示，會成為日式餐廳老闆娘，全因仔仔對壽司的情意結，提到可嵐前夫曾做飲食業，亦深知飲食業難做，但為何可嵐仍堅持進軍飲食界？

她表示：「原先冇諗過做飲食業，2018年演唱會一波幾折，雖然最後有賺到錢，可能我太專注演唱會，到演唱會後，補習社話覺得阿仔有少少過度活躍症，我好擔心，好內疚，想畀番多啲時間陪個仔，於是諗開創另一個事業，係咪就可以多啲時間陪佢呢？而且又穩定啲呢？咁啱屋企附近有間舖早上喺冰室，晚上佢哋關門，佢哋建議我可以做糖水。」

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曾打5份工養家

可嵐經歷家暴離婚成為單親媽媽，為養家，她試過同時段打5份工，2019年終嘗做老闆的滋味，可是卻遇上重大考驗，可嵐說：「開業不久，遇上社運，生意慘淡，記得我當時做訪問講過『1個都不能少』唔想結業，唔想炒人，自己出去做3、4份工、揸車接單賺錢嚟出糧畀啲同事。」

作為老闆娘，可嵐絕對是落手落腳，就連洗碗工都做，她謂：「由冇堂食到有堂食，未請到洗碗工，自己落手洗住先，我豁咗出去，因為我係老闆，舖頭缺任何一樣都係關自己事。」

自覺對兒子有虧欠

可嵐在節目中經常將兒子放在口邊，盡顯愛兒心切，自言好少時間陪兒子的她，覺得對兒子有一份虧欠。

而節目中可嵐大方邀請拍攝團隊到屋企家訪，鏡頭前可嵐與兒子尤俊感情深厚，二人對答流露出溫馨母子情，當兒子表示有自己房間時，可嵐不諱言說：「以前一齊瞓，而家各自一間房，好孤獨、好空虛，有時我都會叫佢（兒子）嚟陪我，佢話no。」

此外，問到可嵐會否搵個另一半陪伴？可嵐直言習慣自己跟仔仔的生活形式，暫未適應多一個人。