【復課】7成教職員不支持4月19日復課　教聯會：需視乎每日確診數字而不是先定復課日期

▲ 教聯會：需視乎每日確診數字而不是先定下一個復課日子。（教聯會提供）

第5波疫情未止，教聯會調查顯示，7成受訪教師不支持政府決定全港學校在4月19日起分階段恢復面授課堂；不足4成教師認同全校學生接種率達9成應恢復全日面授，8成半認為需視乎全港確診宗數而定，教聯會主席黃錦良指目前疫情仍然嚴峻，故令教師對復課信心不大。另有近8成中學教師支持設立特別考場，供確診文憑試（DSE）考生應考。

7成教師表示不支持4月19日恢復面授課堂

政府上月宣布全港小學、幼稚園及國際學校最快在復活節假期後、即4月19日起恢復面授，中學則待DSE核心科目考試結束後、即4月29日恢復面授。教聯會於本月24至28日以問卷訪問1,348名中小學及幼稚園教職員，最多的是幼稚園，佔620人，525人來自小學、167人來自中學、25人來自特殊學校；其餘11份未有顯示類別。

結果顯示，71%受訪教師表示不同意最快4月19日恢復面授，教聯會按受訪者背景指出，無論中、小、幼及特殊學校都有平均7成教師表態不支持。過半數教師認為，應由高小先復課，其後在初小復課，再到幼稚園復課，最後中學復課；少於2成教師認為，應由學校按學生接種率決定復課級別。

政府早前公布全校9成學生及全體教職員打齊兩針便可恢復全日面授。 調查發現不同類別學校接種率差距大，約6成半中學有7成學生已打至少1針，遠高於小學14%及幼稚園6%，特殊學校則有32%，料與中學生較早開打疫苗有關。惟8成半教師認為全日復課應視乎香港確診個案宗數而定，36%認為倘全校學生第2針接種率達9成，便應恢復全日面授。對於未接種疫苗的學童，67%教師不贊成強制學生打針，約6成半支持學生定期接受檢測。

教聯會主席黃錦良料，7成教職員不支持4月19日復課，是因為對於3周後恢復面授沒有太大信心，而且疫情目前仍然嚴峻，小學及幼稚園接種率較低，教師擔心學生安全。他又指，政府早前未有諮詢業界便訂下4月19日復課目標，他希望當局作決定前先諮詢業界：他說：

需要視乎每日確診個案數字，才可以判斷何時能夠復課，而不是反過來先定下一個復課日子，沒有視乎各學校的疫苗接種率，以及每日確診數目。

8成中學教師支持設立特別考場 供確診考生應考

文憑試方面，近5成半受訪中學教師支持如期4月22日開考，約4成支持延期；近8成認為教育局和考評局應設立特別考場，供確診考生應考，逾7成支持設立特別考場供密切接觸者應考。

立法會議員鄧飛促請教育局及考評局制訂及公布更多細節，包括考生在考場檢測呈陽性後，相關分流安排及該科成績的處理方法；若考生在考試結束後發現確診，當局如何安排同場考生；又建議當局向作為考場的學校提供消毒指引及津貼等。

立法會議員朱國強指出，目前學校防疫指引仍是去年11月底版本，內容嚴重滯後，未能跟上疫情發展及最新的防疫政策。他促請教育局應與衛生防護中心盡快更新防疫指引，供學校處理防疫問題時有所依循，並期望局方提供更多防疫津貼，為學校復課做好準備，特別是加強對特殊學校防疫物資支援。教聯會副主席林翠玲則指，幼稚園經常面對人手不足問題，復課後或有不少教師染疫，加劇相關問題，冀當局容許學校以實報實銷方式申請代課津貼，確保學校有足夠的人手照顧幼兒。

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記者：李榮忠