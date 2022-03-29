【提早暑假】7成教職員不支持4月19日復課　教聯會：需視乎每日確診數字而不是先定復課日期

▲ 教聯會：需視乎每日確診數字而不是先定下一個復課日子。（教聯會提供）

港府早前宣布，計劃全港小學、幼稚園及國際學校最快在復活節假期後，即4月19日恢復面授課堂，中學則待中學文憑試（DSE）核心科目考試結束後恢復面授課。有機構進行問卷調查訪問教師對復課安排的意見，調查顯示有7成教職員不支持4月19日復課，有8成半教師認為復課需要視乎香港確診個案宗數而定。對於DSE暫定於4月22日開考，有近5成半中學教職員支持如期開考，近8成教師指應設立特別考場供確診考生應考。

教聯會在3月24日至28日進行問卷調查，了解教師對復課安排的意見，一共收到1,348份回應，其中167份是中學教職員；525份是小學教職員；幼稚園教職員則佔最多有620份；25份是特殊教育教職員；11份未能顯示類別。

教聯會發現中學與小學及幼稚園學生接種疫苗比率差距大，調查中有近6成半受訪中學有七成以上學生已接種至少一針的疫苗，遠遠高於小學只有14%、幼稚園只有6%、特殊學校有32%，這與中學生較早開始接種疫苗有關。對於未接種疫苗的學童，約6成半教師表示支持應該定期接受檢測。不過，逾6成教師不同意強制學生接種疫苗。

7成教師表示不支持4月19日恢復面授課堂

對於教育局計劃4月19日恢復面授課堂，有71%受訪者是不同意，只有21%受訪者是同意，教聯會指據受訪者背景，無論中、小、幼以及特殊學校都有平均7成教職員不支持4月19日復課。有8成半教師認為需要視乎香港確診個案宗數而定，而3成半教師表示，倘若全校學生第二針接種率達到9成，便應該恢復全日面授課堂，有2成教師則認為，全校學生第一針接種率達到9成可恢復全日面授。

若恢復面授課堂，過半數受訪教師認為，應由高小先復課， 其後在初小復課，再到幼稚園復課，最後中學復課，而近2成教師表示，由學校按學生接種率決定復課的級別，有1成半教師則支持先在小學復課，然後在幼稚園復課，最後中學復課。

教聯會主席黃錦良料，7成教職員不支持4月19日復課，是因為對於三個星期後恢復面授沒有太大信心，由於疫情目前仍然嚴峻，擔心學生的安全，因為小學及幼稚園疫苗接種的百分率比較低，具很高的傳染性。黃錦良指，港府早前在未有諮詢業界的情況下，便訂下4月19日恢復面授課，希望政府及教育局作出決定前，先諮詢業界意見。

需要視乎每日確診個案數字，才可以判斷何時能夠復課，而不是反過來先定下一個復課日子，沒有視乎各學校的疫苗接種率，以及每日確診數目

8成教師表示應設立特別考場供確診考生應考

對於教育局及考評局早前宣布，今屆文憑試暫定於4月22日開考。是次調查發現，近5成半中學教職員支持如期開考，認為應該延期開考的有約4成。近8成教師表示，教育局和考評局應設立特別考場供確診考生應考；逾7成教師支持設立特別考場供密切接觸者應考。

立法會議員鄧飛促請教育局及考評局制訂及公布更多細節，包括考生在考場檢測呈陽性後，相關分流安排及該科成績的處理方法；若考生在考試結束後發現確診，當局對同場考生作出哪些安排。同時，當局應向作為考場的學校提供消毒指引及津貼等，確保文憑試順利進行。

立法會議員朱國強指出，目前學校防疫指引仍是去年11月底版本，內容嚴重滯後，未能跟上疫情發展及最新的防疫政策。現時學校存有不少疑問，需要教育局交代細節。他促請教育局應與衛生防護中心盡快更新防疫指引，供學校處理防疫問題時有所依循。同時，期望局方提供更多防疫津貼，為學校復課做好準備，特別是加強對特殊學校防疫物資的支援。

教聯會副主席林翠玲指出，幼稚園經常面對人手不足的情況，復課後或有不少教師染疫，加劇了相關問題，冀當局容許學校以實報實銷方式申請代課津貼，確保學校有足夠的人手照顧幼兒。

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記者：李榮忠