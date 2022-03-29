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【優越的一天】獲網友封「療癒系Oppa」　暖男李源根蛻變殺人魔瘦上加瘦

娛樂 12:52 2022/03/29

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獲網友封「療癒系Oppa」，李源根暖男蛻變殺人魔瘦上加瘦。

曾獲網友封為「療癒系Oppa」的李源根，在去年初退伍後，於回歸的首部作品《One the Woman》中飾演女主角李荷妮帥氣聰明的檢察官學弟安有俊，因而再度人氣急升。

現於「黃Viu煲劇平台」播的新劇《優越的一天》，李源根亦有份參與，不過他今次收起招牌笑眼加陽光笑容，首度挑戰反派，化身變態連環殺人魔，向觀眾展現出截然不同的一面。

今年30歲的李源根在十年前大熱韓劇《擁抱太陽的月亮》中出演金齊雲少年時期出道，身高1米87的他擁有一張童顏臉和迷人笑眼，更有網友為他剪輯一段笑容短片，獲網友封為「療癒系Oppa」。

能夠做到網友心目中的Oppa，豈能缺少一副fit到漏的好身型？原來李源根平時喜愛鍛煉肌肉，經常出入健身房，所以輕鬆操出一身健美肌肉。

消瘦凸顯狠毒

李源根在《優越的一天》中捨棄了固有陽光暖男形象，飾演一位外表看起來親切有禮，實際上卻是心理變態的連環殺人魔「權時宇」，他受訪時指：「雖然過去的電視劇或電影都有不少心理變態角色，但是權時宇將會展現與眾不同的魅力。」

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為了令角色造型更惡毒陰險，李源根事前都下了不少苦功，不但在笑聲和說話的聲音加重練習，更刻意減肥，他說：「雖然我本來也很瘦，但我覺得角色應該更瘦一點，所以要再減肥，這令自己的笑容和行為都看起來相當狠毒、強勢。」

改編自同名漫畫的全新驚慄韓劇《優越的一天》講述平凡消防員李浩哲（晉久飾）為了拯救被綁架的女兒，必須在24小時以內找出連環殺人魔的故事，劇集逢星期日深夜上架，香港觀眾可免費緊貼韓國進度。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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