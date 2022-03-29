【營業時間】大型百貨AEON延長各分店營業時間　旺角、尖沙咀店開朝10晚11

▲ 康怡AEON超級市場。（林宇翔攝）

早前大型百貨店舖AEON因應疫情縮短營業時間，隨著疫情轉趨穩定，由4月1日起，各店舖營業時間將有以下更改。

綜合百貨AEON STYLE

黃埔、康怡、油塘分店（超級市場營業時間早上8:30至晚上10:30，其他部門早上10:00至晚上10:30）

綜合百貨AEON

屯門店、荔枝角店、荃灣店、將軍澳店（超級市場營業時間早上8:30至晚上10:30，其他部門早上10:00至晚上10:30）

九龍灣店、大窩口店（營業時間早上10:00至晚上10:30）

九龍城店（營業時間早上10:00至晚上10:00）

獨立超級市場AEON SUPERMARKET

尖沙咀店（營業時間早上10:00至晚上11:00）

獨立超級市場AEON STYLE

旺角（營業時間早上10:00至晚上11:00）

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責任編輯：陳麗娜