【飛虎3壯志英雄劇透】第28集劇情預告　阿樂向杜以盈打聽杜文彬的下落

▲ 《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第27集講到文率S Team前來救援，擊敗伊萬和一眾手下後，面對茫茫大海，不知軒、許森生死。

第28集（30/3）

軒重傷昏迷，許森把軒救到海岸上。

軒大難不死，醒來後得知許森是為了救自己而不知所終。

軒對許森雖然失望，怪責他變成一個壞人，但想起許森為自己作出的犧牲，軒又充滿感動與感激，軒在情與理之間搖擺，心中五味雜陳。

寶與軒飲酒，安慰軒的情緒，並邀請軒上自己的家，軒婉轉拒絕。

樂帶杜以盈到小魚的墓地，坦承對小魚的長情以及利用杜以盈的真相，杜以盈傷心無奈，心中有氣，二人主僕關係不再，朋友關係亦已決裂。

樂申請回歸警隊，文非常歡迎，並向Mike推薦樂，讓樂協助Mike。

Mike、樂、Don成功拘捕JJ，卻被George Hill逃脫。

蔡肇培良心發現，後悔以往犯的錯，掙扎不已，認為一切還可以挽回。

杜文彬準備交易DH2，另一邊廂，樂向杜以盈打聽杜文彬的下落，聲稱杜文彬將會有生命危險。

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