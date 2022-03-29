  • 20°C
香港時間 : 2022329日 (週二) 22:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【飛虎3壯志英雄劇透】第28集劇情預告　阿樂向杜以盈打聽杜文彬的下落

娛樂 22:31 2022/03/29

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第27集講到文率S Team前來救援，擊敗伊萬和一眾手下後，面對茫茫大海，不知軒、許森生死。

第28集（30/3）

軒重傷昏迷，許森把軒救到海岸上。

軒大難不死，醒來後得知許森是為了救自己而不知所終。

軒對許森雖然失望，怪責他變成一個壞人，但想起許森為自己作出的犧牲，軒又充滿感動與感激，軒在情與理之間搖擺，心中五味雜陳。

寶與軒飲酒，安慰軒的情緒，並邀請軒上自己的家，軒婉轉拒絕。

樂帶杜以盈到小魚的墓地，坦承對小魚的長情以及利用杜以盈的真相，杜以盈傷心無奈，心中有氣，二人主僕關係不再，朋友關係亦已決裂。

樂申請回歸警隊，文非常歡迎，並向Mike推薦樂，讓樂協助Mike。

Mike、樂、Don成功拘捕JJ，卻被George Hill逃脫。

蔡肇培良心發現，後悔以往犯的錯，掙扎不已，認為一切還可以挽回。

杜文彬準備交易DH2，另一邊廂，樂向杜以盈打聽杜文彬的下落，聲稱杜文彬將會有生命危險。

《飛虎3壯志英雄》第27集劇情   上一頁

最新影片推介：吳海昕專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【飛虎3壯志英雄】蔡思貝揭胡鴻鈞心理包袱多　31歲更認清目標求突破：不可原地踏步
18:11 2022/03/24
【飛虎3壯志英雄】蔡思貝揭胡鴻鈞心理包袱多　31歲更認清目標求突破：不可原地踏步
【飛虎3壯志英雄】吳卓羲疫情下花7位數進軍潮界　投資從來不衝動：量力而為
18:20 2022/03/14
【飛虎3壯志英雄】吳卓羲疫情下花7位數進軍潮界　投資從來不衝動：量力而為
【飛虎3壯志英雄】黃宗澤登紐約時代廣場大屏幕 　Bosco衝出國際知名度大增
11:08 2022/03/16
【飛虎3壯志英雄】黃宗澤登紐約時代廣場大屏幕 　Bosco衝出國際知名度大增

你可能感興趣

【飛虎3壯志英雄】蔡思貝揭胡鴻鈞心理包袱多　31歲更認清目標求突破：不可原地踏步
18:11 2022/03/24
【飛虎3壯志英雄】蔡思貝揭胡鴻鈞心理包袱多　31歲更認清目標求突破：不可原地踏步
【飛虎3壯志英雄】吳卓羲疫情下花7位數進軍潮界　投資從來不衝動：量力而為
18:20 2022/03/14
【飛虎3壯志英雄】吳卓羲疫情下花7位數進軍潮界　投資從來不衝動：量力而為
【飛虎3壯志英雄】黃宗澤登紐約時代廣場大屏幕 　Bosco衝出國際知名度大增
11:08 2022/03/16
【飛虎3壯志英雄】黃宗澤登紐約時代廣場大屏幕 　Bosco衝出國際知名度大增
飛虎 電視劇 TVB

最高瀏覽

【回南天】天氣潮濕屋苑天花牆身出水　裝修平台教4招避免牆身發霉
17:52 2022/03/28
【回南天】天氣潮濕屋苑天花牆身出水　裝修平台教4招避免牆身發霉
【東航空難】首次搭飛機帶1歲半女兒去醫病　一家三口搭上東航死亡客機送命
16:47 2022/03/28
【東航空難】首次搭飛機帶1歲半女兒去醫病　一家三口搭上東航死亡客機送命
【家用問題】32歲兩孩港媽婚後5年無家用　靠每次做家務老公俾$20：財政上真係0蚊
14:25 2022/03/28
【家用問題】32歲兩孩港媽婚後5年無家用　靠每次做家務老公俾$20：財政上真係0蚊