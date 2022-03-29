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【校園服務】中大下周一起安排員工實施彈性工作安排　料下月25日校園服務會全面恢復正常

社會 13:24 2022/03/29

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中大料下月25日起校園服務會全面恢復正常。 （資料圖片）

香港中文大學今日（29日）宣布，將於未來數星期分階段恢復正常服務及運作，讓校園生活盡快重回正軌，並預計於下月25日全面恢復正常。

中大今日於學校官網表示，隨著本港第五波新冠疫情高峰漸過，政府於本月25日宣布將逐步恢復公共服務，為配合有關安排，由2022年4月4日（星期一）起，大學將為員工實施彈性工作安排，包括彈性上班或午膳時間、輪流值勤或在家工作等，為下月25日全面恢復正常校園服務作好準備。

至於較早前公布之所有其他教務安排包括考試安排，則維持不變，部門或單位將另發通告交代最新辦公或開放時間。

另外，校方亦提醒全體大學成員在校園內必須嚴格遵守防疫指引，包括在進入所有大學建築物時必須使用「安心出行」流動應用程式，在校園內時刻配戴口罩，並保持適當社交距離。

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記者：郭詩詩
 

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