【生命鬥士】港女排球員劉韵琳抗血癌6年 完成骨髓移植IG報平安

▲ 港女排球員劉韵琳抗血癌6年，完成骨髓移植IG報平安。

本港前甲組女子排球員劉韵琳（Harriet），去年9月時透過社交平台透露自己在6年前已確診患上「慢性骨髓性白血病」（CML），俗稱「血癌」。惟7月時又再確診為急性骨髓性白血病（AML），急需骨髓移植，呼籲市民登記成為骨髓捐贈者，幫助一起對抗癌病。

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Harriet近日在社交平台報平安，表示在各地找到有4個適合的捐贈者，認為是奇蹟發生，非常驚喜並十分感謝。而最後考慮到家人的血緣關係可能令排斥機會減少，移植醫生決定用弟弟的一半吻合骨髓進行「半相合造血幹細胞移植」。

Harriet稱，自己經歷造血幹細胞移植過程整整40日，在本月22日順利出院，回家休養。比預計的八個星期要快，非常感恩。同時也說：

雖然可以出院，但仍然可能會出現排斥或感染，翻屋企都係留係間房活動/自閉，所以遲下再好d先同大家分享有關幹細胞移植嘅事啦。 另外，希望大家得閒可以繼續去捐下血，因為每日仍然都有好多病人需要透過輸血維持精神狀態同渡過危險，再次感謝大家無私嘅付出。

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上年7月尾病情惡化

自確診血癌後，Harriet每天需服用標靶藥控制病情，她說慶幸控制得好，能像正常人一樣生活。直至2021年7月尾病情突然惡化，某日突然發燒並在過去數次驗血均發現，白血球指數很低（1.0），為保安全而去看急症，結果確診患上急性骨髓性白血病（AML）。醫生表示，因基因突變，目前慢性骨髓性白血病（CML）及急性骨髓性白血病（AML）同時存在，需接受一連串治療。Harriet亦憶述：

發燒留院通常都走唔甩，但真係估唔到今次一留就留到依家都未出……喺醫院不停打抗生素、抽血、抽骨髓（呢啲都係細佬），最後確診AML『急性骨髓性白血病』。初頭我以為係慢性轉左急性，但原來慢性一直都控制得好好，依家係CML+AML同時出現，醫生解釋係多咗某幾組基因突變。

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IG發文盼市民能伸出援手

在確診急性骨髓性白血病（AML）後，為進一步治療，Harriet急需尋找合適的骨髓進行移植，於是在IG貼出捐贈方法，呼籲大家伸出援手，登記成為骨髓捐贈者。

我知道好突然，但阿琳真係好需要大家幫忙，想大家登記成為骨髓捐贈者，因為暫時都未搵到合適骨髓進行移植，所以醫生會嘗試喺骨髓庫搵。我知道機會唔大，但都希望大家願意試一試，請大家幫幫我或者其他有需要嘅人，感激不盡！

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責任編輯：羅嘉欣