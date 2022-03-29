【疫下服務】滙豐指有48間零售分行本周五起恢復5天營業

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滙豐銀行表示，因應本港新冠疫情最新情況，準備分階段全面恢復正常分行服務。

自本周五（4月1日）起，48間目前於星期一、三、五營業的零售分行，將恢復5天營業，星期六則暫停營業。至於3間分別位於滙豐總行大廈、旺角及觀塘的主要分行，會維持星期一至六營業。另有29間零售分行維持在星期二、四、六提供服務，直至另行通知。另外，中上環及尖沙咀的中小企中心本周五重開，提供服務的中小企中心增至7間，其餘4間繼續暫停營業至另行通知。

新安排是考慮到為大眾繼續提供基本銀行服務，及平衡客戶及員工的健康和安全後的決定。滙豐會繼續監察情況，並適時調整營運安排。

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責任編輯：余思嵐