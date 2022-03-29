【襲擊兒童】34歲男涉襲擊女友7歲女兒　女童母親供稱未發現耳朵傷勢奇怪

▲ 34歲男涉襲擊女友7歲女兒，案件今於西九龍裁判法院續審。資料圖片

34歲男涉虐待其女友與前夫的7歲女兒，方式包括用打火機燒手掌、風筒燙身體及腳踢腹部等，被控2項故意襲擊促致該兒童受到損害罪，案件今（29日）於西九龍裁判法院續審。女童母親供稱，案發時被告負責照顧女童，並形容兩人回家後「有講有笑」，她未有為意發生任何事情。裁判官問及母親有否發現女童的耳朵傷勢奇怪，身上亦有疑似抓傷傷痕。母親回應指，當時女童傷痕被頭髮遮掩，故未有發現。

被告葉翰霖（34歲），報稱保險從對員，被控2項故意襲擊促致該兒童受到損害罪，控罪指他於2019年9月1日至11月27日之間某天，以及於同年12月15日，分別在深水埗北河街某唐樓的梯間及單位內，作為1名7歲女童X的管養、看管或照顧責任人，卻故意襲擊、虐待或忽略X，其方式相當可能導致X受到不必要的健康損害。

女童X母親供稱，她與前夫分居後，由她照顧X。母親供稱與被告為男女朋友關係，但未有同居，但被告管有其住所鎖匙。母親稱事件被揭發後1個月內與被告分手，現時兩人關係惡劣。

母親供稱，2019年11月26日由被告照顧X，並接送X到畫班及用膳，母親形容兩人回家後「有講有笑」，她未有為意有任何事情發生。翌日X由學校補習班回家後，母親供稱發現X手上有大水泡，遂帶X到診所求醫。母親稱當時曾問及X受傷原因，X稱是在吃飯時受傷的。

及至同年12月14日，母親供稱替X洗澡時未有發現X受傷，翌日早上X亦未有異樣，由於當天她需到花店上班，故只有被告與X在家。及至早上約10時，母親指被告告知她X不舒服，前夫同時亦表示希望接回女兒。

母親供稱，被告遂帶X到她的上班地點。母親其後與X到深水埗港鐵站擬與前夫會合，惟前夫失約。母親與被告遂帶X求診，惟找不到醫生，母親指當日未有發現女兒受傷。

裁判官問及母親，照片顯示X耳朵的傷勢奇怪，傷痕是「一間一間，你沒有發現？」。母親回應指，當時X的傷痕被頭髮遮掩，所以未有發現。裁判官又問及母親有否發現X身上有疑似抓傷的傷痕，母親指她當時未有發現。

聆訊下午續。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟