【傷人案】山頂豪宅女子疑被毆　警方拘捕42歲男子

▲ （資料圖片）

山頂發生傷人案，有女子被襲擊受傷，送院治理。

事發在山頂道76號一個單位，警方今日（29日）凌晨1時9分接報，指一對情侶懷疑因瑣事爭執，其後男子懷疑以手推倒女子，令女子額頭受傷，清醒被送往瑪麗醫院治理。

警方接報到場，其後拘捕男子涉嫌襲擊致造成實際身體傷害，案件交由中區警區刑事調查隊第四隊跟進。

【TOPick診症室】家長常見兩大行為恐損子女社交能力 專家教4招提升兒童溝通技巧

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐