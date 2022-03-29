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【傷人案】山頂豪宅女子疑被毆　警方拘捕42歲男子

社會 15:05 2022/03/29

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（資料圖片）

山頂發生傷人案，有女子被襲擊受傷，送院治理。

事發在山頂道76號一個單位，警方今日（29日）凌晨1時9分接報，指一對情侶懷疑因瑣事爭執，其後男子懷疑以手推倒女子，令女子額頭受傷，清醒被送往瑪麗醫院治理。

警方接報到場，其後拘捕男子涉嫌襲擊致造成實際身體傷害，案件交由中區警區刑事調查隊第四隊跟進。

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責任編輯：余思嵐

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