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【巴士班次】九巴1,7,11號王牌路線有望回歸　竹園邨去尖沙咀無需再繞道

社會 14:58 2022/03/29

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九巴部份路線將重投服務。（資料圖片）

運輸署今日（29日）宣布，5間專營巴士公司在3月31日至4月10日期間繼續調整服務，包括暫停共61條路線。換言之，共有79條巴士路線將會回復服務。

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰表示，現時未知九巴會回復多少條路線，但據他了解，編更的部門已要求1、7、11號線的車長預備當值。

他續指，九巴先前暫停的88條路線中，大部份屬輔助的特別班次，其中只有1、7、11號等路線，屬於日常通往市區的「王牌路線」，相信這些路線重新投入服務，九巴的運力將可重回正常時期的8至9成。

路線 終點站
1 竹園邨＜＞尖沙咀碼頭
7 樂富＜＞尖沙咀碼頭
11 鑽石山站＜＞九龍站

被問及人手方面是否充裕，他提到現時仍有部份員工獲建議將5月的假期調到4月，

如果公司唔夠人就唔會不斷叫人放假啦，所以我相信人手是夠的。

他又指，作為前線車長，觀察到乘客人數逐步上升，「逼爆車」的情況時有出現，加上前線員工每日確診人數已由百位數字降至十位數字，相信班次距離回復正常不遠。

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記者：陳梓蔚

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