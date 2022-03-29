【人際關係】害怕被冷落孤立終日在朋友堆中忙得團團轉 鄭丹瑞：朋友相處是一門學問

朋友相識，是一種緣份；朋友相處，是一門學問。但這門學問，卻又主宰着我們到底跟另一個人可以維持多久的友誼——太過冷淡，拒人千里；太過熱情，令人卻步。

恰到好處的冷淡、適度的熱情，才是朋友相處之道，能平衡冷淡與熱情，就真的懂得相處的學問。

最新影片：

網上聽過一段說話：「餘生，每一頓飯，慢慢的吃；每段關係，淡淡的處。」試過相識滿天下的日子，為了增進友誼、為了保持關係，終日在朋友堆中忙得團團轉，不可開交，跟這個下午茶、跟那個晚餐，再跟他來個宵夜，「對不起，今天已經fully booked，明天可有時間brunch嗎？」似乎有講不完的話題、交不完的朋友，一個也不能怠慢、一個也不能少！

你問我：為甚麼如此着緊一定要不停圍繞着朋友？那可能是因為那陣自己內心不夠強大，害怕被冷落、被孤立吧！如今回想起來，他們都到哪裏去了？不知道，也不重要，因為他們的名字，已經不再儲存在我的手機電話簿內。失去了朋友，可惜嗎？又不至於。因為我終於搞明白：相識是緣份，緣聚緣散，沒有甚麼好可惜的。

前輩智者曾經這樣講過：「明白朋友既可以令你開心快樂，同時也會令你失望傷心，那就沒有甚麼大不了。認識一個有質素的朋友，勝過十個酒肉朋友。有質素的朋友，就必須學懂跟他好好相處，別冷待他，也別嚇跑他。」

文章刊登於《經濟日報》，原題是「熱情與冷淡之間」

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD