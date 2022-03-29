【奧斯卡影帝】韋史密夫允許太太出軌玩「母子戀」　Will Smith直認多次想殺死父親

▲ 開放式關係允許太太出軌玩「母子戀」，韋史密夫直認多次想親手殺死父親。

荷里活男星韋史密夫（Will Smith）在昨日（3月28日）舉行的《第94屆奧斯卡頒獎典禮》上，因不滿頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock）以其妻珍達娉琪（Jada Pinkett Smith）的疾病開玩笑而上台掌摑對方。

韋史密夫保護家人的心背後另有原因，在他近日推出的自傳《韋史密夫回憶錄》中提到其悲慘童年，曾親眼見著酗酒的父親把其母打到吐血，有感保護家人不力的韋史密夫曾想過親手殺死父親。

【奧斯卡2022】韋史密夫不甘太太被嘲衝上台打嘉賓 妮歌潔曼等在場人士當場嚇呆

最新影片推介：吳海昕專訪

目睹父親家暴媽媽

對於韋史密夫在台上對頒獎嘉賓兼認識20年的好友基斯洛克（Chris Rock）送上一巴掌，有人讚賞他保護家人的心，亦有人不滿他的暴姭行為。然而一切要從韋史密夫的童年說起。

韋史密夫最近推出了他的傳記小說《韋史密夫回憶錄》，在書中他提及到父親長期酗酒，從小就多次見著爸爸動手毆打媽媽，在韋史密夫9歲時更親眼看著父親打到媽媽在地上吐血，令他留下了陰影。

▲ 著作《韋史密夫回憶錄》。（instagram圖片）

【脫髮煩惱】韋史密夫台上打人為脫髮太太出氣 珍達娉琪患罕見病深受脫髮困擾多時

曾想殺死父親

他坦言多年來曾多次有動手殺掉父親的念頭，包括試過想把坐在輪椅上的父親推下樓梯，但最後還是忍住這個想法。直到2000年其父離婚後患上癌症，而韋史密夫決定在其身邊照顧他，父親則在2016年病逝。

一直以來在其心深處都在怪責自己當年保護母親不力，所以當他現在有能力後，視家人為生命中第一位的他都會盡力保護家人，在《第94屆奧斯卡頒獎典禮》獲得影帝殊榮時，亦多次提及到「保護家人」的字眼。

▲ （instagram圖片）

【奧斯卡2022】韋史密夫衝上台掌摑嘉賓感後悔 新出爐金像影帝公開道歉：我錯了

開放式婚姻關係

當他成為人父後，面對與前妻及現任太太珍達娉琪的三個子女，韋史密夫都想盡其能力當個好爸爸。

被冠上「愛妻號」的韋史密夫，於婚姻關係上原來非常開放。現年29歲的男歌手August Alsina在兩年前爆料指，與比他年長21歲的珍達娉琪發展數年，更聲稱獲得韋史密夫的允許。

其實韋史密夫與第一任太太有過3年短暫婚姻，並育有一子。後來於1997年與珍達娉琪結婚，至今已是第25年，二人育有一對子女。

「愛妻號」韋史密夫在去年曾分享過婚姻之道指，愛情要尊重對方、支持她的所有，而非要求對方為自己改變。

可是另一方面，韋史密夫與珍達娉琪曾數度傳出婚變，一名現年29歲的男歌手August Alsina在兩年前便自爆，曾與珍達娉琪發展過數年感情。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

太太出軌婚外情

August接受電台節目《The Breakfast Show》訪問，透露於2015年經韋史密夫兒子Jaden介紹下認識珍達娉琪，二人一見如故，隨即發展出婚外情。即是此段「母子戀」段婚外情竟獲韋史密夫的認可和祝福。

此外，August更在2016年曾與韋史密夫一家人到夏威夷旅行，又在2017年一同出席黑人演藝圈頒獎禮「BET Awards」。同時，August表示曾與韋史密夫坐下來討論三人這段感情，而韋史密夫表示與太太已由婚姻昇華為人生伴侶，所以未有反對更祝福他們。

August又公開多張與珍達娉琪的甜蜜合照，直指與對方相戀那幾年完全奉獻了自己，亦因此知道自己經完全地愛上一個人：「那數年我深愛著她，現在已經死已無憾。」

不過，珍達娉琪否認此事，並指自己並不是「麻煩製造者」，不喜歡「戲劇情節」。