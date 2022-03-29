【講你都唔信】憶50年前菲律賓登台恐怖經歷　薛家燕遇露械狂迷幾乎失身

▲ 《講你都唔信》

昨晚（3月28日），TVB播出的綜藝遊戲節目《講你都唔信》內，「獎門人」曾志偉聯同錢嘉樂帶領馮盈盈及鄭衍峰任主持，嘉賓則由Maria Cordero肥媽、薛家燕、陸浩明（6號）對戰阮兆祥、鄧兆尊、何遠東。

今集主題是「第一次」，當中最驚爆，必定是薛家燕的第一次險失身經歷，家燕姐說時仍然猶有餘悸，更講到面紅耳赤！

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▲ 家燕姐講番呢次恐怖經歷仲係好激動。

男子衝上房

家燕姐透露，約在1973年於菲律賓登台，當時萬人空巷，家燕姐更拿出當年照片作證。原本打算做兩場騷的家燕姐，做完第一天後坐車返回酒店途中，發現一名20多歲年輕男子隨街小便，但該名男子認出家燕姐後表現雀躍，家燕姐一行人則嚇得急急腳返回酒店。

家燕姐回到酒店後，該名男子多次打電話上家燕姐酒店房要求見面，酒店職員更指該名男子正帶着手槍衝上房，並提醒家燕姐鎖好房門。

該名男子見多次拍門未有回應，更找上住在隔壁、與家燕姐同行的男歌手。

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家燕姐險失身

男歌手見該名男子似喝醉了並拿着手槍，即醒目地指不知道家燕姐在哪，但該名男子還是挾持了男歌手並威迫他喝酒，更每喝一支便開一次槍，非常誇張。

當時嚇到爆喊的家燕姐即打電話催職員報警，但原來該名男子為當地有勢力人士，警察到 場後不久即快閃離場，留下該名男子繼續搞事。

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最後事件驚動該名男子的爸爸到場調停方 算了事；男子爸爸向家燕姐一行人道歉及賠償一切損失；嚇破膽的家燕姐還沒完成第二場 騷，便趕搭第二朝的飛機返港。

家燕姐憶述起這件陳年舊事時仍十分激動，更差點喊出來： 「我第一次差啲失身，就係咁喇...真係好得人驚架...」

▲ 肥媽話同任達華登台時都遇過類似經歷。

肥媽夠義氣

至於見慣大場面的肥媽亦表示曾遇過類似經歷，她透露有次與任達華一同到印尼登台，她 指由於華哥唱歌時喜歡送花給靚女，結果搞出大頭佛得罪當地有勢力人士，該名有勢力人 士更拿着槍迫華哥喝酒，

見勢色唔對的肥媽竟勇猛地衝出來頂酒：「我就拎住杯酒飲咗一 啖，嗰個人見到之後話要同我飲，我話得！唱完隻歌出嚟再同你不醉不散，之後唱完就走 啦。」

雖然家燕姐的真人真事相當嚇人，但最終還是由阮兆祥、鄧兆尊及何遠東一隊勝出，並於今晚（3月29日）決戰商天娥、曹永廉及車婉婉。