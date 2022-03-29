【第五波疫情】新增7596宗感染個案　中大醫院有2名公院轉介病人死亡【不斷更新】

▲ 第五波疫情累計逾113萬宗確診。

本港新冠疫情持續回落，確診個案連續數天維持4位數。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（29日）出席記者會，交代最新疫情。

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理何婉霞出席記者會。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌擔心清明及復活節假期將至，市民多了外出增加聚集，疫情有反彈的風險，呼籲市民清明節分開不同時段掃墓，減少人群聚集；另建議在今波疫情「水尾」，可做大型抽血測試抗體，分析市民抗體陽性比例，從而推算實際感染人數。詳情即看：【下一頁】

【16:50】張竹君呼籲市民假期少到人多擠逼地方

張竹君表示，疫情整體來說有慢慢回落的情況，但疫情的趨勢與人流有關，若亡面人流增多，或會有反彈，希望市民在假期時少到人多的地方。

【16:45】病人等候入院的情況已有改善

伊利沙伯醫院早前轉為定點醫院，何婉霞表示，除了伊院外也有多間醫院轉為定點醫院，多間醫院也將一半的病床用作接收新冠病人，指病人等候入院的情況已有改善，現時也可以做到「床等人」的情況。

【16:40】中醫藥對長期病患長者有一定幫助

中央援港內地中醫藥專家今日抵港，何婉霞表示，相信他們的專業知識及抗疫經驗可提升中醫藥應用的成效，他們會先到新冠治療診所等分享經驗，而早前已抵港的中醫師亦已直接參與治療，包括巡房等。她說，留意到中醫藥對長期病患的長者有一定的幫助，對他們的調理有很好的效果，亦希望中西醫團隊可以合作待更好。

【16:36】公院已為逾2萬名病人處方新冠口服藥物

醫院管理局公布，截至3月28日，公院已為20,100位病人處方新冠口服藥物。何婉霞表示，由2月25日起，已安排借藥予私家醫院，即全港13間私院都有曾借藥，當局也簡化了借藥的程序，至今已借400個療程予私院。

【16:35】昨有129名病人離世

何婉霞指，過去24小時有129名病人離世，涉及78男51女，介乎50至106歲，當中包括兩名比較年輕的病人。即看:【下一頁】

【16:30】今日新增7596宗

衞生防護中心公布，今日（29日）新增7596宗，包括2宗輸入個案、3164宗核酸檢測個案，以及4432宗是快速檢測個案，第五波累計逾113萬宗確診。另外，當局昨日沒有收到院舍呈報個案，惟醫院管理局昨日再呈報多149宗死亡個案，而中大醫院亦呈報有2名公院轉介病人死亡個案，均為院舍院友，沒有打針，其中一名106歲女病人有多種長期病患。第五波累計死亡個案達7358宗。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩