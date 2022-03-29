【第五波疫情】新增7596宗感染個案 中大醫院有2名公院轉介病人死亡【不斷更新】
本港新冠疫情持續回落，確診個案連續數天維持4位數。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（29日）出席記者會，交代最新疫情。
政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌擔心清明及復活節假期將至，市民多了外出增加聚集，疫情有反彈的風險，呼籲市民清明節分開不同時段掃墓，減少人群聚集；另建議在今波疫情「水尾」，可做大型抽血測試抗體，分析市民抗體陽性比例，從而推算實際感染人數。詳情即看：【下一頁】
【16:50】張竹君呼籲市民假期少到人多擠逼地方
張竹君表示，疫情整體來說有慢慢回落的情況，但疫情的趨勢與人流有關，若亡面人流增多，或會有反彈，希望市民在假期時少到人多的地方。
【16:45】病人等候入院的情況已有改善
伊利沙伯醫院早前轉為定點醫院，何婉霞表示，除了伊院外也有多間醫院轉為定點醫院，多間醫院也將一半的病床用作接收新冠病人，指病人等候入院的情況已有改善，現時也可以做到「床等人」的情況。
【16:40】中醫藥對長期病患長者有一定幫助
中央援港內地中醫藥專家今日抵港，何婉霞表示，相信他們的專業知識及抗疫經驗可提升中醫藥應用的成效，他們會先到新冠治療診所等分享經驗，而早前已抵港的中醫師亦已直接參與治療，包括巡房等。她說，留意到中醫藥對長期病患的長者有一定的幫助，對他們的調理有很好的效果，亦希望中西醫團隊可以合作待更好。
【16:36】公院已為逾2萬名病人處方新冠口服藥物
醫院管理局公布，截至3月28日，公院已為20,100位病人處方新冠口服藥物。何婉霞表示，由2月25日起，已安排借藥予私家醫院，即全港13間私院都有曾借藥，當局也簡化了借藥的程序，至今已借400個療程予私院。
【16:35】昨有129名病人離世
何婉霞指，過去24小時有129名病人離世，涉及78男51女，介乎50至106歲，當中包括兩名比較年輕的病人。即看:【下一頁】
【16:30】今日新增7596宗
衞生防護中心公布，今日（29日）新增7596宗，包括2宗輸入個案、3164宗核酸檢測個案，以及4432宗是快速檢測個案，第五波累計逾113萬宗確診。另外，當局昨日沒有收到院舍呈報個案，惟醫院管理局昨日再呈報多149宗死亡個案，而中大醫院亦呈報有2名公院轉介病人死亡個案，均為院舍院友，沒有打針，其中一名106歲女病人有多種長期病患。第五波累計死亡個案達7358宗。詳情即看：【下一頁】
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記者：郭詩詩