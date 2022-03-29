【特首選舉】葉劉淑儀拒評　有否收「溫馨提示」勿去馬參選

▲ 行政會議及立法會議員葉劉淑儀。（資料圖片）

特首選舉舉行在即，行政會議及立法會議員葉劉淑儀過去數次參選，均未能獲足夠提名票入閘。被問及今年是否收到提醒不要參戰，她則表示不評論有關報道，亦不方便評論任何人選。

昨日有報道指，熟悉北京人士向葉劉作出「溫馨提示」，今屆她獲接納提名的機會甚低，不要作「無謂舉措」。被問到下屆特首候選人來自行政會議的機會多大？葉劉淑儀今日接受電台訪問時稱「很難講，事在人為」。

另外，葉劉淑儀批評政府安排長者接種疫苗的危機意識低。她指，根據外國經驗，院舍長者染疫後死亡風險增加，認為本港應參考英國做法，倘長者並無認知能力，應由醫生以病人的「最佳利益」判斷他是否適合接種新冠疫苗，並由專業人士向家人解釋好處及壞處。

葉劉淑儀又形容，政府的接種計劃是「順其自然」，並無提供接種誘因。她建議政府邀請超市參與計劃，向已接種疫苗人士贈送50元超市禮券。對於有專家建議，以推算感染人口計算死亡率，葉劉淑儀認為，數字只屬推測，難以得到共識，不太可行。

她又提及，現時由特首林鄭月娥「赤膊上陣」，每日率領官員應對傳媒很浪費精神，認為「言多必失」，有很大風險，又稱中國外交部、美國白宮發言人等背後都有專門團隊協助，本港亦應建立與公眾溝通的團隊。

對於行政會議召集人陳智思早前指，很多從事亞太區業務的企業已遷離香港，港府不能長期維持隔離來港人士的政策，葉劉淑儀認為，陳智思應表明其言論不代表行會，除非政府直接委任行會召集人擔任發言人，知道甚麼可以說，甚麼不可以說。

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責任編輯：陳葆琳