【可持續發展】中華電力獲150億日圓與減排掛鈎銀團貸款

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中華電力有限公司今日（29日）表示，成功於日本籌組150億日元（10億港元）與減排掛鈎的銀團定期貸款額度，是次貸款額度的條款包括定下與二氧化硫、氮氧化物及可吸入懸浮顆粒物等氣體排 放水平掛鈎的表現目標，每年最高排放水平需逐步下調。

中華電力指，是次交易於今年3月22日完成籌組，獲取的貸款額度將用於一般企業用途，是中華電力於日本區域和城市銀行獲配的第四批跨境貸款，標誌著中華電力透過於不同地域安排廣泛的金融工具，以進一步實現債務組合的多元化和成本效益。

中華電力此前在日本安排三批跨境貸款，分別於2013年籌組120億日元、於2014年籌組260億日元、及於2015年籌組1.25億美元。

中華電力的管制計劃業務近乎全數新安排的融資均包含ESG元素，當中包括中華電力和青山電力有限公司於去年安排的44億港元與減排掛鈎的融資。

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責任編輯：余思嵐