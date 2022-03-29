  • 20°C
香港時間 : 2022329日 (週二) 17:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】醫管局稱急症輪候時間大大改善　醫院已做到「床等人」　

社會 17:18 2022/03/29

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（資料圖片）

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今（29日）表示，現時醫管局7個聯網均有定點醫院，亦已將一半急診病床轉為接受新冠患者，已提升接收患者的能力及可做到分層分流治療，現時急症輪候時間也已大大改善，可做到「床等人」。

另外，多7名內地中醫藥專家今抵港，何婉霞指，今抵港的中醫會到新冠治療中心及醫管局的中醫診所視察，就中醫藥治療及應用提供意見，讓局方進一步增加中醫藥應用覆蓋率，進一步優化治療方案。

她提到，較早前已抵港的中醫亦已在新冠治療中心提供服務，直接參與治療，如每日巡房及為病人診治，亦會與西醫合作會診及討論治療方案等。何婉霞又指，現時治療中心有很多長者留醫，中醫藥對這些有長期病患的長者的治療及調理有明顯幫助，希望團隊更緊密合作，進一步提升服務。

她又感謝內地援港醫療團隊的中醫來港，相信其經驗及知識可幫助提升利用中醫藥治療新冠肺炎的成效，助減重症及死亡，協助病人康復。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰

相關文章

【校園服務】中大下周一起實施彈性工作安排　料下月25日校園服務會全面恢復正常
今日 13:24
【校園服務】中大下周一起實施彈性工作安排　料下月25日校園服務會全面恢復正常
【疫下服務】滙豐指有48間零售分行本周五起恢復5天營業
今日 14:16
【疫下服務】滙豐指有48間零售分行本周五起恢復5天營業
【第五波疫情】新增7596宗感染個案　中大醫院有2名公院轉介病人死亡【不斷更新】
今日 17:26
【第五波疫情】新增7596宗感染個案　中大醫院有2名公院轉介病人死亡【不斷更新】

你可能感興趣

【校園服務】中大下周一起實施彈性工作安排　料下月25日校園服務會全面恢復正常
今日 13:24
【校園服務】中大下周一起實施彈性工作安排　料下月25日校園服務會全面恢復正常
【疫下服務】滙豐指有48間零售分行本周五起恢復5天營業
今日 14:16
【疫下服務】滙豐指有48間零售分行本周五起恢復5天營業
【第五波疫情】新增7596宗感染個案　中大醫院有2名公院轉介病人死亡【不斷更新】
今日 17:26
【第五波疫情】新增7596宗感染個案　中大醫院有2名公院轉介病人死亡【不斷更新】
殘疾 疫情 張竹君 衞生防護中心 衞生署 院舍

最高瀏覽

【家用問題】32歲兩孩港媽婚後5年無家用　靠每次做家務老公俾$20：財政上真係0蚊
14:25 2022/03/28
【家用問題】32歲兩孩港媽婚後5年無家用　靠每次做家務老公俾$20：財政上真係0蚊
【口罩防疫】韓國口罩不是每款都可防病毒 拆解「KF」標籤「KF80」與「KF94」區別
13:49 2022/03/28
【口罩防疫】韓國口罩不是每款都可防病毒 拆解「KF」標籤「KF80」與「KF94」區別
【回南天】天氣潮濕屋苑天花牆身出水　裝修平台教4招避免牆身發霉
17:52 2022/03/28
【回南天】天氣潮濕屋苑天花牆身出水　裝修平台教4招避免牆身發霉