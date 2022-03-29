【第五波疫情】醫管局稱急症輪候時間大大改善　醫院已做到「床等人」　

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（資料圖片）

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今（29日）表示，現時醫管局7個聯網均有定點醫院，亦已將一半急診病床轉為接受新冠患者，已提升接收患者的能力及可做到分層分流治療，現時急症輪候時間也已大大改善，可做到「床等人」。

另外，多7名內地中醫藥專家今抵港，何婉霞指，今抵港的中醫會到新冠治療中心及醫管局的中醫診所視察，就中醫藥治療及應用提供意見，讓局方進一步增加中醫藥應用覆蓋率，進一步優化治療方案。

她提到，較早前已抵港的中醫亦已在新冠治療中心提供服務，直接參與治療，如每日巡房及為病人診治，亦會與西醫合作會診及討論治療方案等。何婉霞又指，現時治療中心有很多長者留醫，中醫藥對這些有長期病患的長者的治療及調理有明顯幫助，希望團隊更緊密合作，進一步提升服務。

她又感謝內地援港醫療團隊的中醫來港，相信其經驗及知識可幫助提升利用中醫藥治療新冠肺炎的成效，助減重症及死亡，協助病人康復。

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記者：黃小冰