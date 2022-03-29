【揚威國際】「2022年日內瓦國際發明展」港大攬11獎　新冠病毒污水監測奪金

▲ 港大科研團隊在「2022年日内瓦國際發明展」贏取11個獎項。(港大提供圖片)

港大科研團隊在「2022年日内瓦國際發明展」獲得佳績，贏取11個獎項，包括4個「金獎」，6個「銀獎」及1個「銅獎」，獲獎團隊來自多個學院，包括工程學院、理學院、建築學院、李嘉誠醫學院和牙醫學院等。

港大於2022年日内瓦國際發明展的獲獎科研項目包括：

金獎



1. 快速光路重構的大面積干涉光刻技術平台

與現時最先進的電子束光刻機相比，這項創新型納米光刻技術可以將大面積納米結構的製造減低10倍以上的成本及加工時間。透過採用快速光路重構、動態鎖相及自動化工件台等模塊，這項技術可以高通量的方式實現晶圓級的一維及二維納米結構製造，其特徵尺寸可以低至40 納米。因其高效率和低成本的加工方式，所製備的大面積週期性納米圖案可應用於AR顯示、超構光學、生物傳感、太陽能電池及LED等領域。此項目由港大工程學院機械工程系副教授李文迪博士、博士生甘斫非先生及其團隊共同開發。

2. 新冠病毒污水監測

有別於早前的大型污水樣本採集裝置，新發明的污水採樣裝置體積纖巧便携，能安裝於沙井內，減低收集污水數據時所需的人力以及對交通的影響。安裝完成後，這項裝置將會自動收集污水樣本，並透過手機應用程式及窄頻物聯網（NB-IoT），實現使用者對樣本採集程序的自定義設置以及對採樣過程的即時監察。此裝置已被廣泛應用於全香港範圍内的新冠病毒污水監測以輔助抗疫。此項目由香港大學土木工程系張彤教授領導的團隊聯同渠務署與環境保護署合作研發。

3. 3D打印人工珊瑚礁盤

珊瑚礁退化是全球共同面對的議題，港大研究團隊運用3D黏土打印技術及環保陶土材料製作人工珊瑚礁盤，其成份比傳統的混凝土和金屬材料更加環保。人工珊瑚礁盤有助重建珊瑚棲息地，消除其生長面對的危機，提高珊瑚復育的成效，同時有效地保護生物多樣性。研究團隊現正與多國機構合作，希望將技術擴展至更多有需要的地區。項目由香港大學理學院生物科學學院David Baker教授率領的研究團隊研發。

4.光照觸發釋藥系統

該系統通過將藥物遞送至眼內病變部位，輔以綠光照射觸發眼部釋藥，有效治療視網膜母細胞瘤。該策略為治療眼部腫瘤及其他眼部疾病提供了安全有效的非侵入性藥物遞送途徑，具有廣泛應用前景。此項目由香港大學李達三博士研究中心和李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系汪衛平博士領導的研究團隊共同研發。（參考連結）



銀獎

1. 表面能殺滅新冠病毒的不銹鋼材

此為首種可殺滅新冠病毒的不銹鋼，透過大量的富銅析出相，均勻地瀰散在整塊不銹鋼中，使不銹鋼的表層可達至長期抵抗新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的特性。這項發明不僅有助社會對抗目前的新冠疫情，更可利用現有的成熟工業技術進行批量生產，取代部分於公共場所經常被觸摸的不銹鋼產品，如電梯按鈕、門柄等。此項目由港大機械工程系黃明欣教授、博士生劉立濤先生、港大公共衛生學院研究助理教授錢永康博士及潘烈文教授共同研發。（參考連結）

2. 消毒機械人

此消毒機械人結合自動化機械人編程、自主導航及避障、傳感器主導的機械人控制技術，以及嶄新的驅動方式和結構，可在短時間內有效進行消毒。裝置的機械臂能於物件表面近距離照射紫外光，以達到數秒內99.5%的消毒效能，適用於高效和大範圍消毒。系統用戶界面操作簡易，用戶於圖像中選取消毒區域，機械人自動產生移動軌跡並進行消毒。此項目由港大工業及製造系統工程系席寧教授研發。

3. 納米鑽石淨化技術及口腔衛生應用

The Salt-Assisted Air Oxidation（SAAO）鹽輔助空氣氧化技術是一項納米鑽石的淨化方法，能彌補傳統空氣氧化技術的不足，有效清除納米鑽石表面不需要的雜質，達至光滑的表面。最新研究證明經SAAO淨化的納米鑽石能有效抑製口腔內的真菌及細菌，有助減低患上口腔病的機會。此項目由港大電機電子工程系助理教授褚智勤博士及其團隊研發。

4. 微霧噴射口部清潔裝置

這項嶄新的微霧噴射清潔裝置專門為長者或殘疾人士而設。此裝置利用牙科塑料的三維(3D)打印技術，製造出個人化牙膠。清潔過程快速而且簡單，用家套上牙膠後，裝置可在牙齦線和牙縫等位置精準地噴射出微霧，高效清除早期牙菌膜和牙垢。由於過程中只需使用微量水份，大大減低用家嗆喉風險；裝置亦同時有助減低患上因口腔細菌感染而導致的認知障礙症、心臟及腎臟疾病的機會，提升使用者的身心健康。此項目發由港大牙醫學院牙科物質學副教授徐傑漢博士帶領團隊研發。（參考連結）

5. 非接觸式、無輻射流動傳感技術

這個系統及裝置採用非接觸式、無輻射流動傳感技術，可透過手提感應裝置準確顯示病患者體內骨科植入物的三維定位。相比以往用於診治脊柱側彎病童的影像模型，這個嶄新的三維定位影像模型可讓醫護人員迅速取得治療計劃的最新情況，並及時獲取植入物機械缺陷的警報，以提高手術的成效及安全性。此項目由香港大學醫學院骨科及創傷學系戚威臣博士、鍾培言教授及張騰博士的研究團隊研發。

6. 用於瘧疾臨床診斷的核酸適配體

這項發明採用了可識別兩種重要瘧疾生物標記的DNA核酸適配體，透過整合到微流控系統，可應用於瘧疾臨床診斷，並可通過流動裝置觀察結果。由於核酸適配體易於合成及製造，因此能取代免疫分析法以提高診斷成效及降低成本。此項目由香港大學生物醫學學院唐柱霖教授領導的研究團隊研發。

銅獎

1. PD1為基礎的疫苗透過加強免疫力治療病毒感染及癌症患者

PD1疫苗主要通過投遞抗原刺激樹突狀細胞，達致增強抗體及啟動CD8+ T細胞免疫反應的效果。透過新型PD1為基礎疫苗的主動免疫，在預防及治療病毒感染及癌症時，增強宿主的免疫力，以長期控制癌症及病毒感染。此項目由香港大學微生物學系陳志偉教授、周京穎博士、譚志武博士、黃亦駿博士、陳鴻霖教授、袁國勇教授及劉利博士研究團隊研發。

港大自2018年起參與這項國際盛事，至今已奪得40項獎項，包括三個最高榮譽「評判特別嘉許金獎」和15個「金獎」。

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責任編輯：郭詩詩