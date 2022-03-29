【新冠口服藥】逾2萬患者獲處方口服藥　醫管局已向私家醫院發400療程口服藥

▲ （譚以諾攝）

本港今（29日）增7596宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會。

何婉霞表示，局方截止昨日已為逾20100位病人處方兩款新冠口服藥，前線同事處方藥物時會考慮藥物是否能夠幫助病人，以及病人是否適合服用，若條件合適同事便會處方。病人目前在公立醫院及社交治療設施求醫均可獲處方。

她又提到，2月25日起已開始借出新冠藥物予私家醫院，目前全港13間私家醫院均已獲發藥物，包括兩款口服藥，局方3月21日起也簡化借藥機制，讓私家醫院每次可以借更多藥物，在開藥時有更多彈性；而至今已借出400療程的口服藥予私家醫院使用及儲備。

何婉霞指，私家醫生處方新冠口服藥非由醫管局審批，據其了解政府已與業界商討；指若有更多醫生可以處方藥物對病人有更多好處，而若有進展，局方很樂意看到，也樂意配合相關安排。

她又表示，新冠藥物對治療新冠肺炎有顯著效果，有需要病人應盡快預約求醫，而病情嚴重則請到急診室，目前急診室等候情況已理順，希望患者盡快求醫減少重症死亡風險。

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記者：黃小冰