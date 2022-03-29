【第五波疫情】恒生銀行5分行因員工確診須即日暫停服務　涉東港城、屯門市廣場等

▲ 恒生銀行5分行因員工確診須即日暫停服務，涉東港城、屯門市廣場等。（資料圖片）

恒生銀行以下分行因應員工的新冠病毒確診個案，由今天（29日） 起暫停服務，直至另行通知。相關員工最後上班日期為3月28日，分行如下：

東港城分行

新港城中心分行

屯門市廣場分行

總行3S樓層Signature優卓理財中心

恒生113保管箱中心

銀行會為相關員工提供適切的支援及協助，同時為審慎起見亦已安排在上述分行進行深層清潔及消毒。上述分行全部員工會被安排接受檢測，並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。

客戶如需要任何關於分行營業安排的資訊或有保管箱服務的查詢，可致電客戶服務熱線（電話：2822 0228）或參閱恒生網址 。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜