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【第五波疫情】恒生銀行5分行因員工確診須即日暫停服務　涉東港城、屯門市廣場等

社會 15:40 2022/03/29

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恒生銀行5分行因員工確診須即日暫停服務，涉東港城、屯門市廣場等。（資料圖片）

恒生銀行以下分行因應員工的新冠病毒確診個案，由今天（29日） 起暫停服務，直至另行通知。相關員工最後上班日期為3月28日，分行如下：

  • 東港城分行
  • 新港城中心分行
  • 屯門市廣場分行
  • 總行3S樓層Signature優卓理財中心
  • 恒生113保管箱中心 

銀行會為相關員工提供適切的支援及協助，同時為審慎起見亦已安排在上述分行進行深層清潔及消毒。上述分行全部員工會被安排接受檢測，並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。

客戶如需要任何關於分行營業安排的資訊或有保管箱服務的查詢，可致電客戶服務熱線（電話：2822 0228）或參閱恒生網址

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

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責任編輯：陳麗娜 

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