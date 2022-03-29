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【政府民望】民研：72%市民不滿意特區政府表現　滿意率淨值創逾兩年新低

政治 15:44 2022/03/29

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香港民意研究所調查發現，多達72%人不滿意特區政府表現，僅10%受訪市民表示滿意，滿意率淨值為負62個百分點，較上月底大跌15個百分點。（經濟日報資料圖片）

香港民意研究所調查發現，特區政府民望顯著下跌，最新滿意率淨值為負62個百分點，較一個月前大幅下跌15個百分點，當中多達72%人表示不滿意；信任淨值則為負35個百分點，同期大幅下跌17個百分點。

香港民研在本月21至25日期間，成功以隨機抽樣電話方式，訪問1004名18歲或以上香港居民，就特區政府民望和社會狀況，以及行政會議成員民望進行評分。

調查發現，特區政府表現滿意程度方面，僅10%受訪市民表示滿意，多達72%人表示不滿意，滿意率淨值為負62個百分點，較上月底大跌15個百分點，創2020年2月以來新低。

市民對特區政府信任程度方面，最新信任比率跌至24%，不信任比率上升至58%，信任淨值為負35個百分點，亦較上月底大跌17個百分點，創2020年10月以來新低。

社會狀況方面，最多受訪者不滿本港經濟狀況，滿意率淨值最新為負64個百分點，較上月下跌9個百分點，當中僅9%人表示滿意；其次是民生狀況，滿意率淨值為負57個百分點，同期下跌5個百分點，當中12%人表示滿意；至於政治狀況，滿意率淨值為負41個百分點，下跌6個百分點，當中16%人表示滿意。

另外，香港民研今日亦公布行會成員民望進行調查，發現市民最熟悉的行會非官守議員，繼續是身兼立法會議員的新民黨主席葉劉淑儀，她的評分亦排最高，得44.1分；排第二位的是行會召集人陳智思，評分為42.9分。

至於排第3至第5位的，分別是民主思路召集人湯家驊、民建聯葉國謙，以及同為立法會議員的自由黨主席張宇人，最新評分分別為34.5、34.5及33.9分。

其中，葉劉淑儀、陳智思和葉國謙的評分，同創2019年4月以來新高；而張宇人的評分則創2017年3月以來新高。

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記者：胡偉明

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