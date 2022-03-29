【環保違例】上月環保違例個案36宗　違反廢物處置條例佔15宗

▲ （資料圖片）

環保署今日（29日）公布，今年上月因觸犯環境保護署執行的管制條例，被法庭定罪的個案共有36宗。



署方指，被定罪的個案中違反《空氣污染管制條例》的個案有2宗；違反《噪音管制條例》的個案有8宗；違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》的個案有9宗；違反《產品環保責任條例》的個案有2宗，另有15宗違反《廢物處置條例》。



另外，一間公司因未持有許可證而將受管制廢物輸入，被罰款1萬元，為上月份錄得最高的罰款額。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐