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【環保違例】上月環保違例個案36宗　違反廢物處置條例佔15宗

社會 15:47 2022/03/29

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（資料圖片）

環保署今日（29日）公布，今年上月因觸犯環境保護署執行的管制條例，被法庭定罪的個案共有36宗。

署方指，被定罪的個案中違反《空氣污染管制條例》的個案有2宗；違反《噪音管制條例》的個案有8宗；違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》的個案有9宗；違反《產品環保責任條例》的個案有2宗，另有15宗違反《廢物處置條例》。

另外，一間公司因未持有許可證而將受管制廢物輸入，被罰款1萬元，為上月份錄得最高的罰款額。

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責任編輯：余思嵐

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