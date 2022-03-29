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【防疫服務包】港府急召公務員分裝防疫包　消息：EO、事務經理級負責監督工作

社會 15:53 2022/03/29

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第五波疫情仍持續，特首表示將向全港300萬家庭發放防疫服務包。（資料圖片）

政府早前宣布將向全港300萬個家庭派發「防疫服務包」，料將需要大量人手。TOPick今日（29日）收到消息，政府不少公務員今日被急召於明日參與防疫服務包的工作。

消息表示，被徵召的公務員不少是行政主任、事務經理級別，應召者將在周三、周四及周五工作，負責監視防疫包的打包、分裝，以及需要與其他非公務員團隊的義工合作，確保他們在參與過程中可以做好個人防護工作。

署理民政事務局局長陳積志在上周的記者會上曾表示，已經發信邀請全體立法會議員、超過400多個義工團體、社團、地區組織、同鄉會、各大善團、制服團隊、青年組織及宗教團體，動員義工參與一些包裝及之後派送「防疫服務包」的工作。相關工作3月30日開展，首先將進行包裝工序，動員超過1萬名義工及公務員。

TOPick已向民政事務局查詢，正待回覆。

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記者：TOPick港聞組

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