【絕世好男人】細數男藝人挺身護花行為　林峯阿Bob霸氣保護另一半

▲ 圈中男星霸氣護花。

韋史密夫（Will Smith）在昨日（3月28日）的《第94屆奧斯卡金像獎》，因為不滿太太珍達娉琪（Jada Pinkett Smith）的脫髮疾病被頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock）開玩笑，於是衝上台掌摑對方一把，成為全球熱話。

雖然隨後韋史密夫表示自己做錯，但他護妻一事，仍有網民大讚其愛妻表現，其實娛圈中有不少男星看見其另一半受委屈或被罵，都會表現霸氣保護另一半，情願自己受屈，也不想她們受到傷害。

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【絕世好男友】女友被嘲與馬蹄露撞樣 Tyson Yoshi霸氣護花：出名就要被人鬧？

Tyson Yoshi

Tyson Yoshi與女友Christy拍拖4年一直愛得甜蜜，更多次為女友寫歌示愛，當中成名曲《Christy》更直接以對方的名字命名。不過近日有網民在討論區對Christy長相作出批評，直似醜陋之餘，更嘲諷似「靚版馬蹄露」。

作為男友的Tyson Yoshi面對女友遭受攻擊十分氣憤，日前在IG開直播時為女友護航，更幾度激動爆粗，表示：「保護身邊人都做唔到，點做男人！」又以歌詞鼓勵女友：「有禍等我來背」，認真Man爆！

林峯

林峯與張馨月2019年結婚，隨後張馨月為老公誕下一女，一家幸福美滿。不過張馨月自宣布與林峯結婚後，外界認為她是有機心的女人，只是貪圖男方的名氣，金錢，故張馨月為了證明自己的愛，曾向林峯提出做一個「婚前財產公證」，但結果被林峯指她有「神經病」。

林峯更公開揚言，不想太太再被傳言受屈：「我愛我老婆，我跟她既然要結婚了，我的東西全部都是她的。」

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林盛斌

林盛斌（Bob）與太太黃乙頤（Pearl）結婚多年，婚後育有三女一子，非常恩愛。Bob更不時在網上分享與家人的生活點滴，但在去年時Pearl被網民攻擊，又指她瘦身靠P圖，有些網民更作人身攻擊。

當時Bob有見網民愈來愈過份，他在網民發長文為太太護航：「佢只係一個普通女人，40歲，從來唔化妝，冇打針，冇整容，生咗四個小朋友，好努力照顧佢哋，亦安排好佢哋嘅起居飲食同所有嘢，喺我心目中，已經係『完美』。」

他又希望一切委屈情願自己承受：「各位，搞我好啦，放過我屋企人啦，唔該晒！」果然是好老公！

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蕭正楠

蕭正楠於2014年公開力追黃翠如後，風波不斷，當時女方飽受輿論壓力，有見翠如受盡不少壓力，令他非常痛心。

有見及此，當時阿蕭在社交平台發表愛的宣言：「為了最近的事情有點累，還是希望大家請不要再傷害我愛的人，有事請找我，反正你們都知道我住在哪？」力保翠如尊嚴，以免她再受傷害。