【打擊毒品】 荃灣屋苑單位檢3千萬元疑海洛英及冰毒　警方拘捕34歲男子

▲ （警方網上記者會截圖）

警方今日（29日）表示，搗破位於私人屋苑單位的毒品倉庫及分銷中心，檢獲約24.75公斤懷疑海洛英及6公斤懷疑冰毒，總市值超過3000萬元，拘捕一名男子。

警方毒品調查科高級督察廖秉科指，根據情報分析及深入調查後，發現有販毒集團利用私人屋苑住宅單位，作為毒品倉庫及分銷中心，於昨天早上荃灣青山公路青龍頭段私人屋苑進行反販毒品行動。

行動期間，探員在私人住宅外截查一名形跡可疑的34歲本地男子，並在男子持有一個行李箱搜出32磚、共重12公斤懷疑海洛英，其後帶同男子到同一棟大廈所租住的單位進行搜查，在單位內發現34磚、共重約12.75公斤懷疑海洛英，及6包以茶葉包裝作掩飾，重約6公斤懷疑冰毒，及一批包裝工具，如手套等、以販毒罪名拘捕該名男子。

警方呼籲業主出租單位前，查詢清楚租客背景，包括職業、收入證明等，以免被不法分子利用。



▲ （警方網上記者會截圖）

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記者：余思嵐