  • 20°C
香港時間 : 2022329日 (週二) 16:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊毒品】 荃灣屋苑單位檢3千萬元疑海洛英及冰毒　警方拘捕34歲男子

社會 16:28 2022/03/29

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（警方網上記者會截圖）

警方今日（29日）表示，搗破位於私人屋苑單位的毒品倉庫及分銷中心，檢獲約24.75公斤懷疑海洛英及6公斤懷疑冰毒，總市值超過3000萬元，拘捕一名男子。

警方毒品調查科高級督察廖秉科指，根據情報分析及深入調查後，發現有販毒集團利用私人屋苑住宅單位，作為毒品倉庫及分銷中心，於昨天早上荃灣青山公路青龍頭段私人屋苑進行反販毒品行動。

行動期間，探員在私人住宅外截查一名形跡可疑的34歲本地男子，並在男子持有一個行李箱搜出32磚、共重12公斤懷疑海洛英，其後帶同男子到同一棟大廈所租住的單位進行搜查，在單位內發現34磚、共重約12.75公斤懷疑海洛英，及6包以茶葉包裝作掩飾，重約6公斤懷疑冰毒，及一批包裝工具，如手套等、以販毒罪名拘捕該名男子。

警方呼籲業主出租單位前，查詢清楚租客背景，包括職業、收入證明等，以免被不法分子利用。
 

（警方網上記者會截圖）

【TOPick診症室】家長常見兩大行為恐損子女社交能力　專家教4招提升兒童溝通技巧

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

 

相關文章

【第五波疫情】本港鮮活食品供應充足穩定　蔬菜供應量約2400公噸
今日 11:41
【第五波疫情】本港鮮活食品供應充足穩定　蔬菜供應量約2400公噸
【私院支援】浸會醫院為確診病人提供視像遙距診症服務　欲到門診求醫可免費預約防疫的士
今日 12:00
【私院支援】浸會醫院為確診病人提供視像遙距診症服務　欲到門診求醫可免費預約防疫的士
【疫下交通】運輸署要求79條巴士線恢復服務　61條線繼續暫停至4月10日
今日 12:26
【疫下交通】運輸署要求79條巴士線恢復服務　61條線繼續暫停至4月10日

你可能感興趣

【第五波疫情】本港鮮活食品供應充足穩定　蔬菜供應量約2400公噸
今日 11:41
【第五波疫情】本港鮮活食品供應充足穩定　蔬菜供應量約2400公噸
【私院支援】浸會醫院為確診病人提供視像遙距診症服務　欲到門診求醫可免費預約防疫的士
今日 12:00
【私院支援】浸會醫院為確診病人提供視像遙距診症服務　欲到門診求醫可免費預約防疫的士
【疫下交通】運輸署要求79條巴士線恢復服務　61條線繼續暫停至4月10日
今日 12:26
【疫下交通】運輸署要求79條巴士線恢復服務　61條線繼續暫停至4月10日
青龍頭 治療 荃灣 香港 私人屋苑

最高瀏覽

【家用問題】32歲兩孩港媽婚後5年無家用　靠每次做家務老公俾$20：財政上真係0蚊
14:25 2022/03/28
【家用問題】32歲兩孩港媽婚後5年無家用　靠每次做家務老公俾$20：財政上真係0蚊
【口罩防疫】韓國口罩不是每款都可防病毒 拆解「KF」標籤「KF80」與「KF94」區別
13:49 2022/03/28
【口罩防疫】韓國口罩不是每款都可防病毒 拆解「KF」標籤「KF80」與「KF94」區別
【回南天】天氣潮濕屋苑天花牆身出水　裝修平台教4招避免牆身發霉
17:52 2022/03/28
【回南天】天氣潮濕屋苑天花牆身出水　裝修平台教4招避免牆身發霉