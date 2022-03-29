【抗疫支援】長者安居協會向2.6萬戶獨居長者派血氧儀　推每周一次快速病徵檢查

▲ 長者安居協會向2.6萬戶獨居長者派送血氧儀，推每周一次快速病徵檢查。（長者安居協會提供）

本港疫情持續，第五波疫情下的死亡個案超過9成是65歲以上長者，更出現不少獨居長者於家中去世，而未被及時發現。「一線通平安」由上周開始主動為26,000戶高齡獨居長者派送血氧儀，及向這些長者進行每週一次快速電話篩查，希望可以及早為有新冠病徵的長者提供及時支援。

根據「一線通平安」服務熱線中心資料，3月1日起至3月28日總按鐘求助數字為42,565宗相較於二月，求助數字增加3%；召喚救護車次數為2,581次相較於二月，增加17%，協會指2月底至3月初為召喚救護車的高峰期，最高峰錄得7日內召喚救護車765次。

對於早前有多宗獨居確診長者猝死在家中未被即時發現，長者安居協會深感遺憾，同時作為香港最大的平安鐘服務機構，協會決定要行多一步，主動監測高危，尤其是高齡獨居長者身體狀況有否出現警號，如血氧過低或出現其他重要病徵，作遠程危急醫療監測， 希望能藉此減低長者在家死亡數字。

協會從上周起，已陸續向26,000戶高齡獨居用戶作快速病徵篩查及發送血氧儀，首批優先支援4,000戶沒有親人的獨居長者和雙老共住人士。在3月23日至28日期間，協會已成功接觸了近11,541名長者，完成第一次快速病徵檢查，有病徵人士已獲安排送院或看醫生。

協會指，已初步完成送遞了近2,200部血氧儀，預計在3周內將會全數派發血氧儀給26,000戶長者；每周一次的快速病徵檢查，會繼續維持 一段時間，直至長者確診和死亡數字大幅回落為止。

另外，協會主動瞭解下，共有1,458名用戶確診新型肺炎。在這段時間協會會主動慰問確診用戶，為他們提供健康、情緒上的有效支援。若遇到仍未接種 疫苗的長者，協會則會鼓勵並協助安排他們盡快接種疫苗。

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責任編輯：李榮忠