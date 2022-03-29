【疫情評估】張竹君：暫時較難估計疫情會繼續回落或橫行　呼籲市民假期減少聚集

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。

衞生署及醫院管理局今日（29日）下午就新冠肺炎疫情最新情況舉行簡報會。本港今日確診7,596宗個案，連續4日跌至4位數字，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，整體數字而言的確有慢慢回落的情況，惟其後的趨勢會繼續回落還是會呈橫行的趨勢，暫時比較難估計。

有專家稱，清明及復活節假期將至，市民多了外出增加聚集，疫情有反彈的風險，張竹君指疫情的趨勢與人流是息息相關，人流增多疫情是有機會反彈，希望市民在接下來的假期盡量少去人多擠迫的地方。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌建議在今波疫情水尾段，可做大型抽血測試抗體，分析市民抗體陽性比例，從而推算實際感染人數， 再推算真實感染數字。張竹君指，由於染疫後及接種疫苗後同樣會產生抗體，要與專家討論能否有方法分辨抗體水平高，是因染疫康復後產生的抗體，還是接種疫苗後產生的抗體。

【ToPick診症室】家長常見兩大行為恐損子女社交能力 專家教4招提升兒童溝通技巧

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠