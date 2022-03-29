【運動員升學】放學後堅持訓練從比賽獲滿足感　 女箭手童嘉慧：射箭是人生導師

▲ Kathy說，從比賽中，可以獲得滿足感。

當興趣遇上學業，如何取得平衡？香港射箭代表隊成員，青少年複合弓5項紀錄保持者童嘉慧（Kathy），她中學階段每天放學後堅持訓練，學習訓練兩不誤，她自言可以透過運動比賽中學習到書本上沒有的知識，「100場射箭比賽，可能有80場都會輸，但呢項運動令我比同齡人經歷更多，學識逆風時，如果面對挑戰，跌倒如何企返起身。」Kathy最終亦憑體育上的專長和不俗學業成績，去年獲香港恒生大學（恒大）的「校長推薦入學計劃」直接錄取，修讀專業會計學工商管理（榮譽）學士課程。

▲ Kathy在射箭比賽中，學懂面對逆境。（受訪者提供）

就讀於直資中學香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的Kathy，自13歲起開始練習射箭，「爸爸、媽媽本身都玩開射箭，亦有做私人教練」。有父母支持，近水樓台，她很快便從中發掘樂趣，學業成績卻一度因此而下滑，「一開始一味掛住玩射箭，初中時學業同運動都有啲失衡，不過去到高中，揀咗科之後，讀嘅科目少啲，加上個人成熟啲，我都慢慢學識分配時間。」到高中時，Kathy的成績已經回升到全級中上水平。

競技如人生 失敗中學習面對逆境

作為香港青少年女子射箭複合弓 5 項紀錄保持者，Kathy獲獎無數，包括於「亞洲青少年室內射箭公開賽（香港 2018）」女子複合弓乙組個人及團體賽中，摘得桂冠等多項殊榮。

她平時訓練非常刻苦，中學時期每日放學都堅持訓練，「日頭要返學，所以所有訓練都放夜晚，放學就練，有時都練得好夜。」到入讀大學後，她選擇在上午沒有課堂的時間擠出時間訓練，星期六亦會保持全日訓練。然而，她的競技生涯並非一帆風順。Kathy說：

通常100場比賽，有80場都會輸，但我亦因此比其他人經歷更多，學識如何逆境中面對挑戰，射箭可以話係我嘅人生導師。

射箭同樣為Kathy帶來個人滿足感，「有時做DSE Past Paper（歷屆試題）做得啱我都會開心，但射箭有好成績係更加開心，因為一場比賽最少6、7個鐘，有時暴晒，有時落雨，好辛苦，個腦亦要不停唸，啲風點吹，應該點樣射，最後贏到獎牌，真係會好感動。」

▲ Kathy在射箭比賽中，學懂面對逆境。（受訪者提供）

運動員未必要修讀體育

射箭練就Kathy專注、耐心、有條不紊的性格，她的另一個興趣則是會計，「我比較鍾意工整嘅嘢，同埋媽媽正職都係會計，於是中三揀科，最後我都揀咗會計。當時我都有迷茫，因為未接觸過，唔知係咪處理到，但係當時老師都有俾意見我，建議我讀一啲專門一啲嘅商科範疇。」她又坦言，「我都有唸過，我擅長運動，係咪一定要讀體育科，但我又覺得唔太適合我性格，而會計，我個人就幾鍾意。」

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DSE臨近，Kathy參與射箭總會講座等活動時，得知恒大「校長推薦入學計劃」特設的「直接取錄機制」 ，與老師討論後，便報名申請。Kathy說：

計劃唔係單睇非學術成績，而係全方位睇你有咩強項，學業成績，以及其他學習經歷同樣重要

她在中學時，曾擔任領袖生，這也成為她競逐校長直接錄取學位時的優勢之一。同時，申請該計劃的學生，亦會接受面試，分別有自我介紹和答問環節。

入讀恒大冀續推廣射箭運動

Kathy入大學前，已知道恒大並無射箭隊。因此，她亦是抱著推廣射箭的心態，開始她的大學生活，「其實我中學都冇射箭隊，都係一個人訓練，升大學之後，我反而可以試下自己搞射箭隊，我都寫咗計劃書，畀校方審批，我亦都搞緊一個射箭同樂日，我哋year 1嘅同學，好多人都話有興趣，希望疫情緩和之後，可以係學校推廣到射箭。」籌備射箭隊和推廣活動的過程，Kathy亦獲得寶貴經驗，

學校體育部門畀咗好多支持我，例如教我點樣寫報價表，亦俾我參考咗以前成功嘅計劃書。我亦要自己揾教練、器械、保險等等。

現時Kathy的射箭隊已有多名同學預先報名。Kathy認為，射箭運動適合不同年齡人士，希望更多人參與射箭運動，

我玩青少年賽，見過最細嘅選手 8歲嘅都有，年紀大嘅80歲都有，有啲人會擔心拉弓好吃力，但其實弓有唔同嘅尺寸、力度，例如小朋友可以根據能力調節，一般拉10磅力度嘅弓都係好輕鬆。對於初學者而言，操作都算容易，而且現代射箭運動都有好好嘅防護措施，非常安全。

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記者：莊恭南