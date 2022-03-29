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【思家大戰】家有長期病患者隔空做節目　李思捷成TVB首位WFH遊戲節目主持

娛樂 16:50 2022/03/29

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李思捷隔空主持節目。

由李思捷主持及監製的節目 《思家大戰》，自開播以來一直大受歡迎，上周日（3月27日）晚播出的「復仇者聯盟」篇，電視直播收視更錄得19.5點，成績相當不俗。

轉眼來到第一季最後衝刺階 段的《思家大戰》，日前主持思捷與一眾嘉賓為最後3集進行錄影；現場所見，思捷並沒有現真身，全場只有一個亮著思捷樣子的屏幕顯示器被推來推去，相當「經典」。

原來思捷有見近日疫情嚴重，已足不出戶多時，但為繼續可以將歡樂帶給觀眾及嘉賓， 製作組遂想出「WFH隔空主持」妙法，透過一比一屏幕顯示器、讓「2D思捷」即使安坐家中仍能與現場嘉賓互動。

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及後「2D 思捷」接受無綫娛樂新聞台訪問，笑言以這種嶄新 方法現身反令顏值大增：「因為屋企有長期病患長者，主要想保護番佢哋，又冇理由突然停咗個節目，咁依家好似 AI公仔咁走嚟走去，都過癮呀，只不過我係平面咗少少啫，分分鐘仲靚仔過真人啦。」

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而成就「2D 思捷」滿場飛的幕後功臣則是一蚊 Joe（游莨維），為幫助思捷行走自如， Joe不但早於一星期前已在思捷指導下夾好所有走位。

Joe笑言為了「落點」精準、專誠練 大隻：「因為塊嘢不能夠太輕，會好易反嘅，所以下面加咗兩大個沙包，足足有成個思捷咁重，所以推時要少少技巧，同埋好難推啱位。」

另無綫亦播出了《思家大戰》最新一 集宣傳短片，令思捷WFH形象終極曝光！

撰文 : TOPick柴犬出動

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