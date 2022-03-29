【失業援助】工聯會倡優化計劃　提高津貼及延長期限

▲ 工聯會建議優化臨時失業援助計劃。（陸頌雄Facebook）

因應第5波疫情，港府推出臨時失業支援計劃，月入低於3萬元的失業人士，可獲得1萬元現金支援。工聯會建議優化計劃，包括提高津貼金額及延長發放限期。

工聯會早前進行調查，訪問330多人，只有16%受訪者申請計劃，當中超過一半人稱提交證明上有困難。此外，有25%受訪者稱嚴重開工不足, 但未有失業，另有17%受訪者指，失業前工資超過3萬元。

工聯會建議，提高計劃的津貼金額及延長發放期限，並容許失業前月入超過3萬元的人士申請，以及放寬申請門檻，包括支援停工、停薪留職、放無薪假及開工不足的人士。

另外，工聯會又認為，不受防疫措施影響而停業的自僱人士、持牌販商，可以透過申報或證明「零收入」而獲得支援，並建議將一次1萬元的支援，改為每月9,000元，為期 6 個月。

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責任編輯：陳宛彤