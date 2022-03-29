【STEM尖子】染疫無法阻擋對編程的熱情 12歲男生參加國際比賽奪全球第3名

▲ Matthew相當熱愛編程。

早前，三位熱愛編程的學員，獲邀於Hour of Code Hong Kong (一小時編程香港)分享他們參加國際編程比賽的經驗。席間赫然發現12歲的蘇尹駿(Matthew) 在家開Zoom會議分享時仍戴著KN 95口罩。追問下，始知Matthew染疫，為免與家人交叉感染，癒後在家仍然繼續佩戴口罩。

事實上，Matthew早於3月初染疫，尤幸屬於輕症，經過5天居家隔離，經已復原，重新投入學習生涯。在病發的日子，他曾發燒至40度，出現咳嗽及喉嚨痛等症狀，但樂觀的他以平常心待之，繼續參加學校朝八晚三的Zoom課堂，中間時段稍作休息，有精神有力量時繼續編程。

我傳染了爸爸，有啲同學就被爸媽傳染，爸爸比我病得更嚴重，他甚至失去了味覺。幸好，媽媽沒有得病，而我家亦有足夠房間進行居家隔離。

我認識的Matthew喜歡接受挑戰，對編程充滿熱情。他跟5位學員於「2021 CoderZ 聯賽世界總決賽」勇奪全球第3名。他之所以熱愛編程，因為透過指令，可以在創作上有許多變化，正如他為隊伍設計的隊徽，構思的組名SkyDragon，背後的理念同出一轍。

因為中國龍好有氣勢，而且coding有無限可能，就像天龍變幻莫測。

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究竟Matthew對編程有多發燒? 宜聽媽媽怎樣說，「Matthew在小學六年級時獲學校提名加入香港資優教育學苑，他在2021/22香港電腦奧林匹克競賽優異獎。他對比賽廢寢忘餐，尤記得參賽時間與校內考試撞期，但他告訴我這是很難得的機會，他會盡力平衡考試與比賽。有時我們睡了，他仍在奮鬥，繼續思考怎樣修改程式，他展現的投入感和魄力實令我佩服！」。

過去Matthew曾參加學苑的人工智能(AI)、編程冒險家(Coding Adventurers)，還有最新的Minecraft 課程。現在暑假提早臨到，Matthew全心投入他熱愛的編程活動，於Google Colab網站自學Python，有時會跟表哥玩玩Minecraft遊戲，利用程式進行創作。對於資學員來說，疫情無法阻擋他們的學習熱情，逆境之下，他們愈戰愈勇，說不定可以闖出新境界，構思新發明！

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