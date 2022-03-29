【死亡個案】單日新增149人病歿　25歲染疫女今在家昏迷送院不治

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君（資料圖片）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今（29日）下午於疫情記者會表示，公立醫院再多149宗死亡個案，另有2宗由中大醫學院呈報，令今波疫情累計死亡個案共7358宗。

張竹君表示，中大醫學院呈報2宗死亡個案都是老人院院友，包括89歲翁，有慢性病，3月5日快測呈陽性，3月16日入中大醫院，3月27日已轉陰性，判斷為死於細菌性肺炎，而不是因染疫致死；另一為106歲嫗，其有多種長期病，如大便出血、癌症、腎衰竭，3月15日檢測陽性，3月21日入中大醫院，由於年紀較大，不會做侵入性調查，死亡可能與新冠有相關。

今波疫情死亡個案共7358宗，年齡介乎11個月至112歲，年齡中位數為86歲，其中8宗兒科病人。呈報個案的病死率約為0.65%，未打針的病死率為3.05%、打了一針為0.87%、打了2針為0.13%、打了3針為0.03%。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，過去24小時有129名病人死亡，涉78男51女，介乎50至106歲，59人來自院舍、83人無打針、28人打一針、18人打2針、123人65歲或以上長者，昨日2名病人離世較年輕：

50歲男：長期病患，有家族遺傳小腦退化症、長期臥床

57歲男：長期病患，有紅斑狼瘡症，心臟病血管塞情況，正服類固醇

因數據滯後，3月26日至27日有20人於較早前離世，涉13男7女，43至94歲，2名病人離世較年輕：

43歲男：有糖尿、血壓問題，曾做通波仔手術，腦中風，腦出血，同時驗到染疫，會由專家檢視個案

49歲男：有濫藥、思覺失調情況，入院時血壓高，服用多種藥，料服用太多精神科藥引致模仿交感中毒綜合症，驗出染疫，料死因與本身情況相關

何婉霞表示，今有一名25歲女子，自身有血小板增多症，其家人發覺她不省人事，送急症室，已打了兩針疫苗。

此外，過去24小時新增26名病人情況危殆、目前有50人情況嚴重，97名危殆病人於深切治療病房留醫。過去一日有1253人出院，20多人入院篩查發現確診，20多病人被列為密切接觸者；另醫管局累計共20961名職員曾確診，其中17974已返回工作崗位。

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記者：鄧凱文