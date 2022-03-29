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【偽造報告】一名註冊學生偽造專業試報告　會計師公會刪除其註冊兼勒令繳付紀律程序費用

社會 16:41 2022/03/29

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一名註冊學生偽造專業試報告，會計師公會刪除其註冊兼勒令繳付紀律程序費用。（張永康攝）

香港會計師公會今日（29日）公布，轄下一紀律委員會，於今年2月18日頒布胡屹（註冊學生編號：S045468）不適宜維持註冊學生的身份，並命令將其姓名由明日（30日）起從註冊學生的註冊紀錄冊中刪除。此外，胡屹須繳付紀律程序費用55,465元。

胡是公會專業資格課程的註冊學生。他於2019年及2020年期間，在一間會計師事務所擔任高級審計員。於2020年3月，事務所對其員工提交的考試成績進行抽查， 揭發胡偽造2019年6月及12月的專業資格課程考試報告，並遞交予事務所。該事務所其後解雇胡，並向公會報告此事。

經考慮所得的資料，公會根據《專業會計師附例》（第 50A 章）第 34(1)(d)條向胡屹作出投訴。 紀律委員會認為胡兩次偽造考試成績，實屬嚴重失當行為，而胡缺乏誠信並有意作出誤導。經考慮有關情況後，紀律委員會根據附例第 35(1)條向胡作出上述的裁決。

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責任編輯：陳麗娜 

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