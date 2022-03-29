【蘇富比拍賣】劉鑾雄拍賣珍存中國珍瓷　鍾情珠寶背後藏動人故事

2022年蘇富比香港春季拍賣「皇苑蘊珍—劉鑾雄藏御瓷萃珍」專拍將於2022年4月29日舉行，包括「大劉」劉鑾雄珍存中國珍瓷，當中以永樂青花龍紋罐領銜。

有熟悉劉鑾雄的朋友透露，大劉約27歲便開始涉足藝術品投資，他初次參與拍賣時取得的那本圖錄依舊保存良好，甚至成為他的珍貴收藏品之一，但當時因為拍賣而結緣的行家盡皆杳無音信了。

拍賣私人珍藏

憑藉與品味及投資慧眼，劉鑾雄多年來收藏大量極具升值潛力的古董瓷器、古董傢俬、不同藝術流派的中西名畫、雕塑、珠寶及名酒，此其中更有不少為刊登於拍賣圖錄封面及封底的焦點藝術品。

最新影片推介：吳海昕專訪

贈母親珠寶

劉鑾雄這次拿出來公開拍賣的藝術品，只佔其私人珍藏的一小部分。他在其芸芸收藏之中其實最鍾情名貴珠寶，背後蘊藏著一個侍母至孝的動人故事。

據悉劉媽媽生前十分喜愛名貴珠寶，但每當她與子女前往珠寶店時，都是單純觀賞，捨不得破費，情願把金錢節省下來，全部留給子女讀書之用。

所以日後當劉鑾雄在有能力之時，便不計代價購入世所罕見的名貴珠寶贈予母親，希望彌補母親的付出及看著她戴上珠寶時展現無價的笑容，十分有孝心。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5