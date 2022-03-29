【爛泥老公】等1萬元失業援助金做大食懶　老婆被斥沒煮宵夜無奈：嫁咗俾人渣

▲ 老婆被失業老公斥責沒煮宵夜，大感無奈。

疫情下不少人開工不足，甚至失業。有港媽在網上分享丈夫失業一個月，卻沒有意搵工，懶懶閒一心等一萬元失業援助金，更在家中做大食懶，要妻子煮一日三餐兼宵夜。老婆心淡，更想到老公過往一直待她差，甚至發生家暴，大呻「嫁咗俾人渣爛泥」。

失業丈夫坐等援助金

該女網民於上周五（25日）在網上討論區「親子王國」發文，標題正正反映她心聲「嫁左俾人渣爛泥」，其丈夫失業一個月，為了等政府失業援助金而不找工作，有人介紹工作予他，用藉口推說嫌遠嫌同事不是熟人，現時家中靠妻子返工養家。

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事主不滿丈夫不找工作外，更抱怨他在家中做大食懶，日日要妻子煮早餐，午餐、晚餐煮或買，就連宵夜也要老婆包辦。事主指自己翌日返早，清晨4時40分就要起身，上班無車轉駁要行20分鐘乘巴士，工作很勞累，老公卻不體諒。

佢頭先話肚餓想食個麵，而家佢緊發脾氣，話我唔去煮麵俾佢食……我真係寧願佢真係情緒低潮，但我眼裡見到佢唔使返工等收1萬似乎覺得勁舒爽。

控制狂不准老婆用手機

以上只是導火線令事主嬲怒，事主想到老公過往一直對她很差，開始大數丈夫種種不是，包括是控制狂，不准看YouTube或聽歌、不可以玩WhatsApp、Telegram、Facebook、Instagram等，發帖當下只是趁老公煮麵才可用手機，

同佢生活同坐監分別不大，幾時用電話、用電話做咩都受到嚴密監控。

喝斥亂擲物發生家暴

更離譜是家暴，丈夫如不高興就會大聲喝斥擲物，亦試過大力推老婆，曾因家暴報警。事主舉例譬如近期小事，有次她趕上班準備出門，丈夫剛好回家入屋要她接收所買的廁紙，事主已眼明手快拎2條廁紙，只是來不及拿第3條廁紙，「佢就將第3條飛越我頭頂掟入房」。

又如在事主懷孕時向老公說衣車車針斷掉要配，他嫌煩一拳打向衣車，「衣車由廳中間飛到入廚房」。

為了女兒忍氣吞聲不離婚

事主曾試過在丈夫大發脾氣時，提及女兒長大就分開，結果換來進一步提升監控。她為10歲女兒在老公面前忍氣吞聲，而老公算是愛錫女兒。

佢對個女最多都係大聲鬧下，對我間中郁手，個女又好痴佢。

女兒疑受爸爸影響，經常欺凌媽媽，更說爸爸俾家用是被媽媽騙錢。事主無奈指家用「左手嚟右手去，全部俾晒屋租水電煤無剩」，她大呻想女兒體諒她，明白其苦況，可是事實是她非常支持爸爸。

網民留言︰放過佢放過自己

很多網民勸事主離婚，「你餘下嘅人生又點會活得開心，長期受到支配」、「不如快啲撤退，自己一個咪仲開心」等，然而她坦言不想頭家散，不想女兒見到父母分離，所以一次又一次期望老公有改善。更多留言見下圖︰

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責任編輯︰王明芳