【申索勝訴】無家者被丟掉家檔小額申索勝訴　康文署須向各人賠償100元

▲ 香港社區組織協會幹事吳衛東今（左）陪同其中兩名無家者到庭聽取判決。梁錦麟攝

深水埗通州街公園露宿者於2019年冬至前夕遭警方驅趕，及被康樂及文化事務署丟掉家當。14名無家者先後入稟小額錢債審裁處，索償2,000元至13,290元，部份申索人由於已去世或失聯，最終餘下9名申索人應訊，其中1人等侯判決期間因新冠病毒離世。案件今（29日）於小額錢債審裁處判決，審裁官判決時指，康文署清走物件時，未有履行非自願托管者責任，裁定申索一方勝訴，康文署需象徵式賠償100元予9名申索人，各自負擔訟費。

本案原有14名申索人，當中部份於追討過程中逝世或失聯。餘下9名申索人為熊達富、趙金興、劉嘉曦、周雄光、陳大發、吳隨有、阮少碧、陳志榮及陳志堅，趙於3月因新冠病毒離世；答辯人為律政司司長。

審裁官林希維今判決時指，事發時有不少的無家者需要尋回財物，部分無家者更是老弱傷殘，要他們伸手入1米高的鐵籠尋回個人財物，實屬強人所難。

審裁官續指，申索一方於兩天後透過電郵向署方查詢如何領取個人財物，署方理應在此刻了解無家者未有放棄財物。再者物品在被清理時被扔進垃圾車，物件必然亂作一方，可見署方未有履行謹慎責任。

審裁官指，署方清走物件時應負上非自願托管者責任，署方應就物件數量替物品拍照。署方並沒有一如既往地張貼告示，只靠在場無家者通知其他無家者，遂裁定署方未有就物品作合理照顧。

審裁官再指，各申索人供稱自己是露宿者，遂裁定各人因財物被扔棄，而造成財物損失。惟各人未能證物損失財物的金額，證供亦出現前後矛盾，如有申索人報稱損失6張500元現鈔，隨後又指損失3張1,000元現鈔，故此只能接納各申索人的寢具在署方行動時被棄掉，但由於床具未有單據，故拒絕接受各人申索金額。惟眾人理應得到象徵式賠償，遂下令署方向各申索人賠償100元，另不就訟費頒令，各自承擔訟費。

香港社區組織協會幹事吳衛東於庭外表示，賠償金額未能滿足到各無家者損失，但總算是遲來的公義。吳指，將與各索人商討後才決定會否提出上訴，吳表示由於本案是首宗有關無家者申索的案例，擔心署方將不滿判決而提出上訴。

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記者：梁錦麟