【尖子透視】疫情在家鑽研動物及古生物學 12歲男生考逾20個海外大學證書

疫下困在家中,停課但學無限制。年僅12歲、就讀於宣道國際學校中學1年級的陳永治(Vinci),自去年10月底開始,在疫情期間決心於edX和Coursera等全球大學的網上課程平台,報讀自己喜愛的動物和古生物學,至今短短5個月,永治已成功修畢並考獲超過20個英美加名牌大學的網上課程所頒發之官方認可證書。

現時就讀中一的永治自小擁有語言天賦,2歲半已能認讀500個英文詞彙,在「韋氏個人成就測驗-第3版 (WIAT-III)」 中,英文朗讀詞彙的流暢度及英文拼字更達IQ 143 及IQ 135 。他喜愛閱讀,尤其對英文、自然科學及古生物學的書籍感興趣,更經常在不同比賽中獲獎。

受疫情影響,學校安排在家上Zoom網課,省卻了不少交通及外出時間。自去年10月底開始,永治利用課餘時間於edX、Coursera等外國大學網上課程平台進修,實行停課不停學,短短5個月考獲超過20個網上課程證書。

其中包括:英國愛丁堡大學(The University of Edinburgh)、美國杜克大學(Duke University)、美國科羅拉多大學波德分校 (University of Colorado Boulder)、美國埃默里大學(EmoryUniversity)、美國戴維斯加利福尼亞大學(University of California,Davis)、美國佛羅里達大學(University of Florida)、美國賓夕法尼亞州立大學(The Pennsylvania State University)、加拿大亞伯達大學 (University of Alberta)、香港大學等。

課程內容亦廣泛多元化,由恐龍和史前動物的絕種史、海洋爬行動物和脊椎動物的進化論、極地之氣候變化、昆蟲與人類的互動、畜牧業的生產和管理、瀕危動物的行為與保育、以至動物情感、認知、福利等社會關係的科目。

全球頂尖大學網課填補本地資優教育不足

永治參與的edX和Coursera大學網上課程,每個由4至13個星期不等,每個星期均設有單元考試,並需要遞交論文或互評報告以作評核。學生可以按自己的進度提早遞交或一次過報讀多個課程,而每次評核需達80分或以上方為合格。全部評核通過後便可獲該大學頒發之官方證書,並能直接加入LinkedIn作認可學

歷,此外,部分課程更可連結成為「專科項目」,對從事專科研究非常有幫助。

曾於小學5年級時跳級報讀過香港科技大學「生命科學 (中學組)」資優課程的永治,認為外國大學的網課正好填補本地資優教育的不足,他表示:

網上學習時間較為彈性,科目較專門和有很多選擇,更能配合自己的喜好和需要。同時,網上學習無年齡限制,同學互相更不知道對方的國籍、學歷、身份和背景,這可避免朋輩及學習的壓力,單純是能力與學術的交流。

據悉,edX是一個由美國哈佛大學(Harvard University)和美國麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology)共同創建的非牟利全球大型開放網上課程平台,而Coursera亦由美國史丹福大學(Stanford University)的計算機科學教授創建。Coursera現在與全球28個不同國家及地區、150所大學提供超過4,000個網上課程,課程由國際知名的教授設計,融合視頻、網上討論、練習及評核,強調積極參與和互動。

