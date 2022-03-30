【生命鬥士】醫生斷言22周早產龍鳳胎無法存活　父母不放棄孖B奇蹟5個月後出院

▲ 英國一對22周早產龍鳳胎被醫生斷言無法存活，卻在5個月後奇蹟出院。

早產嬰兒需要特別護理，父母照顧他們更花心力。英國一對22周早產的龍鳳胎曾被醫生診斷為無法存活，但孩子是父母得來不易的寶貝，他們絕不放棄。龍鳳胎出生後經歷了6次手術，奇蹟地打破醫生預言，在5個月後出院回家，一家四口終於可以團聚。

據英國《每日郵報》報道，39歲的Jade Crane與52歲丈夫Steve居於德比郡（Derby），去年Jade通過體外受精及胚胎移植（IVF）懷上龍鳳胎，直至她懷孕22周時見紅求醫。去年10月26日她在德比一間醫院接受檢查，醫生指她的胎膜早已破裂，認為孩子的生存機率為零，診斷她屬流產。不過，她不願放棄，

醫生一直說這是流產，但我說不可能，因為我能感覺到嬰兒在動。

▲ 龍鳳胎出生後經歷了6次手術。（IG圖片）

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捱過6次手術出院回家

其後Jade轉至諾丁漢（Nottingham）的皇后醫院（Queens Medical Hospital ）再作檢查，醫生認為胎兒有生命跡像。英國的墮胎法規定，女性可於妊娠24周前終止懷孕，而醫生不需對24周前出生的嬰兒進行醫療干預。可是院方破例為Jade進行分娩，就在去年10月26日，Jade懷孕22周零5日誕下龍鳳胎Harley和Harry。

姊姊Harley先出生，體重為500克（約1.1磅），之後出生的弟弟Harry還在羊胎膜裡，Harry的生存機會比姊姊更高，體重有520克（約1.14磅）。姊弟出生後，在醫院新生兒深切治療部（NICU）留醫，期間進行了6次手術和25次輸血，並出現敗血症、腦部和肺部出血等問題。

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他們捱過了一個又一個難關，奇蹟地在5個月後，最初預產期的兩周半後出院。Harry先出院，之後Harley也順利回家，爸爸Steve感動不已︰

我們等了140日！我為孩子感到驕傲，他們是小戰士。

母歷8次人工受孕 3次流產

這對龍鳳胎得來不易，Jade和Steve求子長達11年，經過3年自然懷孕失敗後，試過8次人工受孕和幾次冷凍胚胎植入。Jade經歷了3次流產後，醫生發現她的免疫系統過度活躍，因此難以懷孕。她就在第8次人工受孕，成功植入兩個胚胎，懷上一對龍鳳胎。

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責任編輯︰王明芳