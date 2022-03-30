【娛圈尖子】留學英國擁中大碩士學位　黃庭鋒棄教職入娛圈：每行都有發揮空間

▲ 黃庭鋒勇於嘗試的性格，成就了他今天的演藝人生。

藝人黃庭鋒（Telford ）早前到北京採訪冬季奧運會，因為低溫及高山反應而暈倒送院，他在救護車上一度以為「生命會就此停頓了」，殊不知休息一日後極速復工，事後他問心無愧地說「已經交出我所有」。不只是冬奧，縱觀庭鋒的人生也是不斷的接受挑戰，關關難過關關過，以為安份做老師，怎料遇上家長藝人陳芷菁介紹入行，從此開展了他的銀色旅途，過不一樣的人生，他接受了TOPick記者的訪問，由英國留學開始說起。

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回憶當年讀完中二後前往英國留學，黃庭鋒坦言是媽媽提議，加上家姐已經在當地讀書，認為當地的讀書氣氛及文化都很適合他，因此極力推薦他前往英國留學。人在異鄉，他第一樣要學會的是跟其他同學共住，寄宿生活令他成長得特別快，也學會了獨立：「你需要去磨合同融入同學，要學會點樣去互相遷就。」而英國舍監亦出名非常嚴厲，庭鋒亦因此訓練了自律性。

放棄成為職業足球員

在英國就讀初高中時，庭鋒的體育表現尤其出色，在學校擔任足球的前鋒，參加了很多校際比賽，本來有機會成為職業足球員，但最終放棄，他坦言一開始有少少後悔，不過事後回想起來，仍然覺得現在選擇正確，他說曾經擁有這段美好回憶已足夠：

我覺得每一行都有佢發揮嘅空間，運動員生涯好短暫，好容易有傷患，曾經擁有、曾經試過已經好開心，所以我覺得依家選擇演藝係正確嘅路。

畢業後回到香港，黃庭鋒分別在兩間國際學校任體育老師，因而結識到改變了他一生的陳芷菁，她是其中一位學生的家長。在陳芷菁的介紹下，庭鋒放棄老師的穩定職業，加入TVB開始主持《體育世界》，並以半工讀形式修讀香港中文大學體育系文學碩士學位。他坦言沒有後悔這個決定，因為性格喜歡接受新事物：

如果冇芷菁介紹可能都會試吓其他職業，因為畢竟教咗差唔多4年書，自己都有樽頸感覺，好想試吓其他新事物，幕前係當時嘅機會，唔試就會覺得後悔。

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英國及香港教育不同之處

接受過英國及香港教育的洗禮，又曾經在香港教過書，黃庭鋒被問到香港和英國教育最大的分別是什麼？他覺得香港教育競爭太大，將學業放到好高位置，好著重考試、默書、測驗的成績，反而造成壓力。雖然英國都有考試，但是會當是一種挑戰去享受過程，課堂上大家都會踴躍去答問題，去表達自己。他強調自己不是批評香港教育：



香港教育係好精，可以好快記得，會令到學問、學術程度提升好快，但英國教育較生活化，著重體驗生活。香港小朋友唔難教，反應及轉數好快，係好叻嘅一群小朋友，點樣去教係好緊要！我覺得外國文化係用一種輕鬆手法去令到你去明白事情，某程度上可能香港小朋友去經歷英國教育，可以令佢哋更快開竅，學到嘅嘢比書本上更加多。

「條條大道通羅馬」

受疫情影響，最近兩年對DSE考生影響甚大，身為前教師的黃庭鋒祝福同學拿到理想成績，他覺得除了溫習外，調節心態都非常重要，有時考試失準就是因為過於緊張，他分享經驗說：

唔會係一個成績定勝負，條條大道通羅馬，每個人都會發揮佢所長，諗到呢個位，自自然然就會放鬆，讀到攰就做吓運動吸收新鮮空氣，記憶力都會好啲，有一個文獻都講過，做運動係有幫助腦部活躍程度同記憶力。

採訪冬奧險死

提到黃庭鋒的人生是不斷面對挑戰，早前他採訪冬奧時，就因為低溫及高山反應而急送院，與死神擦身而過，他回憶起來也驚險萬分，原來整個運送醫院過程逾1小時，他透露當時已經好虛弱及頭暈、好想睡覺，一度懷疑自己會不會「起唔翻身」，幸好梁芷珮的老公Ken不斷與他聊天，陪他堅持到醫院。

採訪冬奧時，庭鋒也學到非凡的忍耐力，因為當地交通非常不便，一班車要等待非常長的時間，而去到採訪區時，已經聚集不少世界各地的傳媒，而他發問的時間是非常少，必須要將問題拿捏得很準確，對方答完後，要向鏡頭做一個即時傳譯，很考重組及記憶力。

首次做男主角

除了做主持外，黃庭鋒事業上最近也有大突破，他在新劇《OPM》擔正男主角，而女主角是女神湯洛雯及蘇皓兒，庭鋒笑言拍得非常開心，劇集搞笑得來又有感情豐富橋段，他非常享受拍劇過程：「好鍾意去做一啲唔係平時自己性格嘅角色，可以填滿另一個自己，融入到一個位，係唔當自己係拍緊劇，嗰個就係你自己，呢個係好考人生歷練及經歷，加埋先可以做得好自然，希望可以接受更加多嘗試。」不過，他不放棄綜藝節目及主持的工作：

做綜藝可以令個人腦筋更靈活，也訓練到與人合作的能力，希望綜藝、主持及拍劇三樣同時進行，向全能藝人進發。

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記者:陳麗薇