【第五波疫情】港大防止自殺預警系統首越「極高」警戒線　長者高危促重開休閒設施

▲ 葉兆輝建議市民多關心長者心靈需要。（梁偉榮攝）

香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心研發的「防止自殺早期預警系統」，在上周二（22日）至昨日（28日）的過去7天自殺估值平均數為4.05，超越了「極高」警戒線，比對全年的平均數1.8為高，亦是系統自2020年設立以來的首次。其中自殺「高危群組」是55歲或以上的族群，顯示大部分人士受精神困擾。

中心總監葉兆輝指出，系統會每日蒐集、分析及檔存新聞媒體報道的自殺個案，並進行加權及估算等，統計不同時期個案的地區分布及對比去年同期的情況。系統分析過去7天共21宗自殺報道，平均每天3宗，當中65歲以上長者佔最多，錄得8宗，中年人士35歲至44歲及45歲至55歲亦各佔4宗。自殺成因主要涉及財政及身體問題，除了新冠病毒外亦涉及其他長期病患。

研究人員發現，自殺「高危群組」是55歲或以上的族群，大部分人士都被受精神困擾。在過去3星期，根據報章報導，就有5個確診的中老年人士因情緒大受困擾下，以自殺了結自己的生命，另外亦有2名確診長者企圖自殺，幸最終獲救。

組織「生命熱線」接獲的求助亦增多，其中2021/22年度處理來電，較上年度多出50%，單是今年1月及2月已處理2.2萬個來電，平均每日有9個來電屬於長者，佔約2.4%。「生命熱線」程序策劃經理梁永棠指，不少長者擔心染疫連累家人，容易萌生輕生念頭，建議家人多關心長者，讓他們不會覺得被隔離或遺棄

葉兆輝認為，疫情下媒體充斥負面資訊，例如是確診數字及死亡宗數，特別是長者接收資訊較被動，令他們情緒容易焦慮 ，在發放疫情資訊的同時要關顧精神健康，建議當局可考慮發放更多正面資訊，助長者減低焦慮；同時社交距離措施亦限制長者舒展身心，他建議適度重開休閒設施，例如以人流控制方法下重開圖書館。

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記者：蘇文軒