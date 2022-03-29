【孤勇者】內地小學生瘋傳陳奕迅歌曲　Eason登微博熱搜嚇呆

▲ 陳奕迅《孤勇者》內地近日大熱。

陳奕迅去年推出單曲《孤勇者》，連續12星期高據內地音樂平台榜首，歌曲勢頭強勁。日前一段內地小學生在課室內高聲合唱《孤勇者》的影片在網上瘋傳，更登上微博熱搜。

微博上「#陳奕迅都不知道唱的是兒歌#」的標籤更衝破3億次閱讀量，影片累積近940萬次觀看，就連Eason都在微博回應：「聽說我出了首兒歌？」歌曲深得網民喜愛之餘，火紅程度更跨越不同年齡層。

《孤勇者》在國內兩大音樂平台QQ音樂「熱歌榜」及網易雲音樂「熱歌榜」成績驕人，自2022年頭至今分別達成連續11周冠軍，及蟬聯榜首12周。

▲ 有小學生校內看MV。

《孤勇者》推出至今在多個影片平台中被超過1百萬名用戶作背景音樂發佈短片，而播放量更打破30億次，其中一句歌詞「誰說站在光裡的才算英雄」引起內地網民共鳴，被用作為身處不同崗位的人打氣，為大家帶來希望與勇氣。

《孤勇者》是遊戲《英雄聯盟》衍生動畫劇集《英雄聯盟：雙城之戰》的中文版推廣曲，更成官方媒體使用最多的背景音樂，這段時間為樂迷送上鼓舞與治癒。《英雄聯盟：雙城之戰》作為《英雄聯盟》的官方動畫劇集，2021年11月首播即取得了當月Netflix全球第一的成績，並連續三周在全球52 個國家和地區佔據榜單前十，爛番茄指數達到了罕見的100% 好評。近期，在全球動畫領域最高榮譽殿堂——安妮獎中，《英雄聯盟：雙城之戰》九提九中，在安妮獎電視/流媒體單元一舉斬獲最佳電視動畫獎、最佳導演獎、最佳編劇獎等九項大獎。

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