【快速測試】深水埗驚現超低價快速測試劑　100元可購20支

▲ 深水埗一間店舖以最平5元/支價格售賣快速測試劑。（網友Allen Au Facebook）

第五波疫情持續，本港今日（29日） 新增7596宗確診個案。疫情下不少市民、企業都購入快速測試劑檢驗自己是否染疫。不過隨著快速測試劑陸續來貨，零售價也不斷下降。有網民指在深水埗有售賣最平5/支的快速測試劑。

根據網友的圖片，一間位於深水埗電子特賣城地下的店舖售買兩款快速測試劑，分別為YHLO亞輝龍及Greenspring——前者50元可購入5支，即一支10元；後者則100元可購入20支，即每支5元。

▲ 有網民以最平4元的價格出售快速測試。（香港快速測試劑關注組）

在Facebook各有關快速測試劑的討論組內，也見到不少人低價批發大量快速測試，批發價格由4元一支到8元一支不等。

向民政事務局查詢，正待回覆。

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記者：TOPick港聞組